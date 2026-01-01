Trump dice al WSJ que está tomando más aspirina de la que recomiendan los médicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal que está tomando una dosis diaria de aspirina mayor de la que le recomiendan sus médicos. "Dicen que la aspirina es buena para adelgazar la sangre, y no quiero sangre espesa pasando por mi corazón", dijo Trump al diario en una entrevista publicada este jueves. "Quiero sangre agradable y fina pasando por mi corazón. ¿Eso tiene sentido?"