Trump dice al WSJ que está tomando más aspirina de la que recomiendan los médicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal que está tomando una dosis diaria de aspirina mayor de la que le recomiendan sus médicos. "Dicen que la aspirina es buena para adelgazar la sangre, y no quiero sangre espesa pasando por mi corazón", dijo Trump al diario en una entrevista publicada este jueves. "Quiero sangre agradable y fina pasando por mi corazón. ¿Eso tiene sentido?"
| etiquetas: trump , aspirina , médicos
Pero no porque monumentos lleven su nombre precisamente.
Los síntomas de una intoxicación gradual por aspirina (ácido acetilsalicílico) aparecen en el transcurso de días o semanas. Los síntomas más frecuentes son:
Somnolencia
Confusión sutil
Alucinaciones
Pueden presentarse aturdimiento,… » ver todo el comentario