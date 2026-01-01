edición general
Trump dice al WSJ que está tomando más aspirina de la que recomiendan los médicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal que está tomando una dosis diaria de aspirina mayor de la que le recomiendan sus médicos. "Dicen que la aspirina es buena para adelgazar la sangre, y no quiero sangre espesa pasando por mi corazón", dijo Trump al diario en una entrevista publicada este jueves. "Quiero sangre agradable y fina pasando por mi corazón. ¿Eso tiene sentido?"

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Nada que no puedan compensar unos buenos cubatas de lejía, como él mismo aconsejó en su día. :roll:
Gry #4 Gry
Los médicos de la Casa Blanca deben tener un buen dilema con este: ¿Le dejas que se automedique o le das pastillas de azúcar diciéndole que son aspirinas?
#5 HangTheRich
Animo trump. Dale con ganas a las aspirinas
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Trump va a pasar a la historia, sin duda.

Pero no porque monumentos lleven su nombre precisamente.
#3 carraxe *
#1 Va a pasar a la historia por no morirse a pesar de seguir una dieta de mierda. Qué puta mala suerte
#6 ikzuge
Entonces si se hace una herida se podría desangrar con más facilidad?Escribo desde mi ignorancia.
#7 Kalandraka125
#6 No soy médico, pero me he encontrado esto aquí: www.msdmanuals.com/es/hogar/traumatismos-y-envenenamientos/intoxicacio

Los síntomas de una intoxicación gradual por aspirina (ácido acetilsalicílico) aparecen en el transcurso de días o semanas. Los síntomas más frecuentes son:

Somnolencia

Confusión sutil

Alucinaciones

Pueden presentarse aturdimiento,…   » ver todo el comentario
pitercio #8 pitercio
#6 un derrame cerebral mismamente.
tarkovsky #9 tarkovsky
Todos los patriotas de Usa y de por aquí deberían seguir su ejemplo. Ánimo chicos, haced como vuestro líder: cuanta más aspirina toméis, más ligera tendréis la sangre. Y así podréis reventar mejor a los zurdos y deportar más invasores inmigrantes.
#10 solojavi
Seguro que todavía no tomas suficiente, los médicos suelen ser muy conservadores a la hora de prescribir medicamentos, deberías doblar o triplicar la dosis que te automedicas. Por cierto, mejor si las acompañas con gyntonic o gyncola.
