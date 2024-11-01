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Trump le dice a un reportero blanco que los inmigrantes no tienen “tu genética”. [ENG]

El viernes, Donald Trump divagó sobre la mala "genética" de los inmigrantes durante un discurso supremacista blanco sin filtros. En una conversación telefónica con Brian Kilmeade, presentador de Fox & Friends, Trump se quejó de que a algunos inmigrantes simplemente no se les debería haber permitido entrar en Estados Unidos, otros "se desvían del buen camino". “Algo no anda bien. La genética no es exactamente la tuya, es uno de esos problemas, Brian”, dijo Trump. “Es algo terrible, y sucede, sucede con demasiada frecuencia”.

| etiquetas: trump , blanco , genética , inmigrantes
9 2 0 K 153 Trump
4 comentarios
9 2 0 K 153 Trump
themarquesito #1 themarquesito
Trump es conocido por ser racista desde al menos 1973, cuando él y su padre fueron condenados por violar la Fair Housing Act al negarse a alquilar viviendas a negros
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Llamarle racista es lo que en entornos neonazis viene siendo definido como "llamarle racista por pensar diferente".
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Dragstat #3 Dragstat
Es tremendo que le haya votado tanta gente cuando no hace más que atacar a tantos grupos de personas, ya sea por origen, raza, sexo, capacidad económica, religión ... Y Estados Unidos no es precisamente Mónaco. Debe ser que gana más puntos por mostrar odio a tantos otros que los que resta por los ataques a cada individuo que luego le vota.
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Cuñado #2 Cuñado
Afortunadamente. La mayoría de los inmigrantes son gente sana.
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