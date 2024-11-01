Trump le dice a un reportero blanco que los inmigrantes no tienen “tu genética”. [ENG]

El viernes, Donald Trump divagó sobre la mala "genética" de los inmigrantes durante un discurso supremacista blanco sin filtros. En una conversación telefónica con Brian Kilmeade, presentador de Fox & Friends, Trump se quejó de que a algunos inmigrantes simplemente no se les debería haber permitido entrar en Estados Unidos, otros "se desvían del buen camino". “Algo no anda bien. La genética no es exactamente la tuya, es uno de esos problemas, Brian”, dijo Trump. “Es algo terrible, y sucede, sucede con demasiada frecuencia”.