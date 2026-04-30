Trump dice "probablemente" cuando se le pregunta si podría sacar a las tropas estadounidenses de Italia y España (IN)

El presidente Donald Trump dijo el jueves "probablemente" cuando se le preguntó si consideraría sacar a las tropas estadounidenses de Italia y España, un día después de anunciar que Washington estaba considerando reducir el número de personal militar en Alemania. Trump ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, que fue cerrado al transporte marítimo global después del inicio de una guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.