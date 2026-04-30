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Trump dice "probablemente" cuando se le pregunta si podría sacar a las tropas estadounidenses de Italia y España (IN)

El presidente Donald Trump dijo el jueves "probablemente" cuando se le preguntó si consideraría sacar a las tropas estadounidenses de Italia y España, un día después de anunciar que Washington estaba considerando reducir el número de personal militar en Alemania. Trump ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, que fue cerrado al transporte marítimo global después del inicio de una guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

| etiquetas: trump , tropas , españa , italia
2 1 4 K 15 DEFENSA
12 comentarios
2 1 4 K 15 DEFENSA
sorrillo #2 sorrillo
Es irrelevante lo que diga.
4 K 64
rogerius #4 rogerius *
#2 Con las mismas podría decir «tomato tomatoes». Incluso «potatoes». :troll:
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YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
Si Trump lo hace, el Perro tendrá mi voto hasta el fin de los días

Cállate y toma mi voto!!  media
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Stathamdepueblo #7 Stathamdepueblo
No hay huevos
1 K 30
josde #11 josde
El matón loco todos los días amenazando, no solo es a España y Italia, también amenaza a Alemania, ni puto caso.
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#8 snubbe
Como si él eligiera algo... En teatro del lider de un país.
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#6 Horkid *
Lo que imagina , lo que desea, lo que sueña es que se forme un ejercito europeo, que para eso tiene a sus titeres trabajando (Ursula, Stramer, Merz, Macron, Sanchez y Feijoo) , y que un supuesto ejercito europeo sustituya a las tropas yanquis en su guerra contra Rusia, de modo, que EEUU pueda dirigir sus fuerzas contra el frente de China. Quiza para eso nos estan inundando de inmigrantes, para crear un pool de pobreza cuya unica salida sea el ejercito, como en EEUU
Los traidores del PPSOE también están hablando de ejercito europeo.
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#9 chavi
#6 No hay tropas yanquis en su guerra con Rusia
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colipan #12 colipan
Cierra al salir malnacido
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Meneacer #1 Meneacer *
Por fin el imperio estadounidense se desmorona delante de nuestros ojos. Pero Trump lo vende como un éxito, como todo.
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sotillo #10 sotillo
#1 Si como Milei y Feijoo
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menéame