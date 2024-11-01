Trump dice que hundir buques de guerra iraníes fue ‘más divertido’ que capturarlos [ENG]

En medio de las crecientes tensiones militares con Irán, el presidente estadounidense Donald Trump explicó por qué las fuerzas estadounidenses optaron por hundir buques de guerra iraníes en lugar de capturarlos. Según Trump, los funcionarios militares advirtieron que destruir los barcos era más seguro y práctico que apoderarse de ellos.



“Dijo que es más divertido hundirlo. Les gusta más hundirlo. Dicen que es más seguro hundirlo. Supongo que probablemente sea cierto”, dijo Trump.



“La Marina se ha ido. Todo está en el fondo del océano. Cuarenta y seis barcos. ¿Puedes creerlo?”.



Trump añadió que incluso había cuestionado por qué ciertos barcos fueron destruidos en lugar de ser confiscados.



“De hecho, me enojo un poco con nuestra gente. Dije ¿qué calidad de barco? ‘Excelente, señor. De primera línea’. Pregunté ‘¿Por qué simplemente no capturamos el barco? Lo vamos a utilizar. ¿Por qué lo hundimos?’”



Los comentarios de Trump se produjeron después de que Estados Unidos e Irán emitieran versiones contradictorias sobre el hundimiento de un buque de guerra iraní en el Océano Índico la semana pasada. En una declaración publicada en X, el comando estadounidense rechazó la afirmación de Irán de que el barco estaba desarmado, calificando la afirmación de “falsa”.



Sin embargo, los funcionarios iraníes han sostenido repetidamente que el barco no estaba en combate y regresaba a casa después de participar en un ejercicio naval multinacional.