Trump dice que los gigantes tecnológicos deben asumir el coste de la electricidad de los centros de datos [ENG]

El presidente Donald Trump dijo el lunes en una publicación en redes sociales que Microsoft anunciará cambios para garantizar que los estadounidenses no vean subir sus facturas de electricidad a medida que la empresa construye más centros de datos para satisfacer la creciente demanda de inteligencia artificial. “No quiero que los estadounidenses paguen facturas de electricidad más altas por culpa de los centros de datos”, escribió Trump en Truth Social. “Por eso, mi Administración está trabajando con las principales empresas tecnológicas.