Trump cuestiona las protestas contra ICE en Minnesota: "¿Por qué luchan contra esto?

"ICE está deportando a algunos de los criminales más violentos del mundo desde nuestro país y regresándolos a casa, donde pertenecen. ¿Por qué Minnesota está peleando contra esto? ¿De verdad quieren que asesinos y traficantes de drogas estén asentados en su comunidad?", cuestionó el mandatario en una publicación este domingo en su red social Truth Social.
La estadística demuestra que el 90% de los deportados no tiene antecedentes penales de ningún tipo, y esto sin entrar en consideraciones sobre el salvajismo de los camisas pardas.
No, por eso quieren que se vayan los del ICE.
¿De qué cojones habla?