Trump cuestiona las protestas contra ICE en Minnesota: "¿Por qué luchan contra esto?

"ICE está deportando a algunos de los criminales más violentos del mundo desde nuestro país y regresándolos a casa, donde pertenecen. ¿Por qué Minnesota está peleando contra esto? ¿De verdad quieren que asesinos y traficantes de drogas estén asentados en su comunidad?", cuestionó el mandatario en una publicación este domingo en su red social Truth Social.