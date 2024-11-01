edición general
7 meneos
9 clics
Trump cuestiona las protestas contra ICE en Minnesota: "¿Por qué luchan contra esto?

Trump cuestiona las protestas contra ICE en Minnesota: "¿Por qué luchan contra esto?

"ICE está deportando a algunos de los criminales más violentos del mundo desde nuestro país y regresándolos a casa, donde pertenecen. ¿Por qué Minnesota está peleando contra esto? ¿De verdad quieren que asesinos y traficantes de drogas estén asentados en su comunidad?", cuestionó el mandatario en una publicación este domingo en su red social Truth Social.

| etiquetas: trump , eeuu , protestas , ice , minnesota
7 0 0 K 98 actualidad
7 comentarios
7 0 0 K 98 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
insistió en que ICE solo está deportando a criminales violentos y traficantes de droga.

La estadística demuestra que el 90% de los deportados no tiene antecedentes penales de ningún tipo, y esto sin entrar en consideraciones sobre el salvajismo de los camisas pardas.
5 K 87
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Por lo que sea, los nazis estos no se enfrentan con delincuentes ni narcotraficantes.
2 K 48
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
"¿Por qué Minnesota está peleando contra esto? ¿De verdad quieren que asesinos y traficantes de drogas estén asentados en su comunidad?"

No, por eso quieren que se vayan los del ICE.
2 K 47
suppiluliuma #3 suppiluliuma
Porque son gente decente, a diferencia de hijos de perra como tú, Donald.
1 K 31
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Nunca lo entenderías, donal.
1 K 28
Fotoperfecta #6 Fotoperfecta
Pero si el criminal más violento del mundo lo recibió en la Casa Blanca y le ha permitido asesinar a más de 75.000 mil palestinos.
¿De qué cojones habla?
1 K 25
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Porque luchan contra los camisas pardas que tan bien definieron entre ellos Matt Damon
0 K 20

menéame