Trump cree que EEUU gana con un petróleo caro

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que la subida del petróleo provocada por la guerra de Washington e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el Estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, e insistió que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní. Estados Unidos "es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero", escribió el mandatario en su red Truth Social.
| etiquetas: trump , petróleo , caro , eeuu , gana , irán
Una operación financiera vinculada a Barron Trump generó repercusiones luego de conocerse que adquirió alrededor de 30 millones de dólares en petróleo apenas dos días antes del estallido del nuevo conflicto en Medio Oriente.
La inversión llamó la atención en los mercados energéticos por el momento en que se realizó. El… » ver todo el comentario
Llevan robados miles de millones
Sería maravilloso ver a Trump adoptar medidas social-comunistas como topar el precio del combustible o la electricidad, y ver cómo se le funden los plomos a los de Vox, a Milei y/o a Rallo intentando defenderlo
Qué ganas de que llegue noviembre. Los resultados de las midterm pueden ser apoteósicos.