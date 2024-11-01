Trump cree que EEUU gana con un petróleo caro

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que la subida del petróleo provocada por la guerra de Washington e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el Estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, e insistió que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní. Estados Unidos "es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero", escribió el mandatario en su red Truth Social.