edición general
8 meneos
14 clics
Trump cree que EEUU gana con un petróleo caro

Trump cree que EEUU gana con un petróleo caro

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que la subida del petróleo provocada por la guerra de Washington e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el Estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, e insistió que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní. Estados Unidos "es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero", escribió el mandatario en su red Truth Social.

| etiquetas: trump , petróleo , caro , eeuu , gana , irán
6 2 0 K 81 actualidad
10 comentarios
6 2 0 K 81 actualidad
Comentarios destacados:    
Herrerii #2 Herrerii *
No gana EEUU gana su hijo: El hijo menor de Trump, Barron, compró petróleo por valor de 30 millones de dólares dos días antes de que estallara la guerra.

Una operación financiera vinculada a Barron Trump generó repercusiones luego de conocerse que adquirió alrededor de 30 millones de dólares en petróleo apenas dos días antes del estallido del nuevo conflicto en Medio Oriente.

{0x1f4ca} La inversión llamó la atención en los mercados energéticos por el momento en que se realizó. El…   » ver todo el comentario
7 K 112
ACEC #5 ACEC
#2 fuente?
2 K 30
Herrerii #9 Herrerii *
#5 Lo vi en twitter pero parece falsa, ningún medio la ha sacado. Ya no puedo editar, rectifico en este comentario. Por lo que se ve su hijo es un cryptobro.
1 K 11
zentropia #7 zentropia
#2 30 millones es calderilla para ellos.
Llevan robados miles de millones
0 K 10
Cosmos1917 #8 Cosmos1917 *
A estas alturas ya deberíamos de tener todos claro que Trump esta ahí para hacer aún más rica a su familia y sus amigos. La gente se sorprende con la cantidad de subidas y bajadas que esta habiendo en los mercados desde que este hombre naranja llegó a la casa blanca, con la cantidad de chorradas que dice para tener al mercado loco....pues bien, ese es el puto plan. Información privilegiada y manipulación del mercado realizado desde lo más alto.
3 K 43
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Razón no le falta, el problema es que vacía el de los votantes y es año de elecciones


Sería maravilloso ver a Trump adoptar medidas social-comunistas como topar el precio del combustible o la electricidad, y ver cómo se le funden los plomos a los de Vox, a Milei y/o a Rallo intentando defenderlo :troll:
1 K 35
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Hombre a ver, él y sus cuatro coleguillas se forran, a cambio 340 millones de estadounidenses tragan mierda.
1 K 28
pitercio #3 pitercio
No necesita más mercado que el que le compre lo que él diga. Y retrasados que le aplaudan.
0 K 20
#4 Grahml
Vamos, que la trola que soltó el otro día para que bajaran los precios, tuvo poco recorrido.

Qué ganas de que llegue noviembre. Los resultados de las midterm pueden ser apoteósicos.
0 K 20
#10 Suleiman
Si que gana, pero no los ciudadanos, ganan los que tienen acciones en petroleras....
0 K 13

menéame