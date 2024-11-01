Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en pedir el Shabat nacional [ENG]

“En honor especial a los 250 gloriosos años de independencia estadounidense y durante el fin de semana de la Rededicación del 250 —una celebración nacional de oración, alabanza y acción de gracias— se anima a los judíos estadounidenses a observar un día de descanso nacional”, escribió Trump. “Desde la puesta del sol del 15 de mayo hasta el anochecer del 16 de mayo, amigos, familias y comunidades de todos los orígenes pueden reunirse en agradecimiento por nuestra gran nación. Este día reconocerá la sagrada tradición judía de dedicar tiempo a...