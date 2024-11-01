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Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en pedir el Shabat nacional [ENG]

Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en pedir el Shabat nacional [ENG]

“En honor especial a los 250 gloriosos años de independencia estadounidense y durante el fin de semana de la Rededicación del 250 —una celebración nacional de oración, alabanza y acción de gracias— se anima a los judíos estadounidenses a observar un día de descanso nacional”, escribió Trump. “Desde la puesta del sol del 15 de mayo hasta el anochecer del 16 de mayo, amigos, familias y comunidades de todos los orígenes pueden reunirse en agradecimiento por nuestra gran nación. Este día reconocerá la sagrada tradición judía de dedicar tiempo a...

| etiquetas: trump , shabat , nudio , 250 , nakba , israel
5 0 0 K 81 politica
5 comentarios
5 0 0 K 81 politica
Bifaz #1 Bifaz
¿Sabéis qué se recuerda y reivindica también el 15 de mayo? La nakba.
2 K 55
themarquesito #4 themarquesito
El país y el presidente son propiedad del lobby israelí, que parece divertirse pensando en ver hasta qué punto será capaz de rebajarse Trump
1 K 40
#3 Albarkas
Éste tipo está cada día peor. Al final se lo cargarán los suyos.
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ombresaco #2 ombresaco
que pongan también su eruv

es.wikipedia.org/wiki/Eruv
0 K 11
#5 girapomos *
:calzador:
Ha ido Ayuso a Norte América y ya se va a celebrar allí San Isidro.
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