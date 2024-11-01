edición general
Trump conspira para acabar con la Unión Europea. El documento que lo desvela todo  

El Gobierno de Donald Trump acaba de publicar su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y lo que contiene es directamente una declaración de guerra política contra Europa. Negro sobre blanco: quieren apoyar a los partidos de extrema derecha para destruir la Unión Europea desde dentro. Alternativa por Alemania, Vox, Reagrupamiento Nacional... todos financiados y legitimados desde Washington. Y no es solo Europa. En América Latina están haciendo lo mismo: 20.000 millones de dólares a Milei condicionados a que gane las elecciones, indulto a un nar

antesdarle #4 antesdarle
Estados Unidos y Rusia son el enemigo.
elgranpilaf #3 elgranpilaf
No tiene bastante con hundir a su propio país?
gale #2 gale
No sé porque se preocupan tanto por la UE. Me sorprende. No tienen suficientes problemas en sus países.
rusito #11 rusito
Existe una conspiración rusa-estadounidense-china-ultraderechista para acabar con la Unión Europea.

es.wikipedia.org/wiki/Conspiración_judeo-masónico-comunista-internac
Metabarón #5 Metabarón
No lo tiene difícil con gentuza abyecta como Von der Leyen.
Fran_Ramos #7 Fran_Ramos
como buen satanico quiere convertir todo en un infierno...
#10 Kuruñes3.0
No tenía dudas. Con su amiguito Vladimir y sus hordas de lameculos.
#12 AlexGuevara
Nuestro mejor aliado
maguilaESP #8 maguilaESP
Ole ole mi pollito {0x1f423} dando dinerito
azathothruna #1 azathothruna
Y eso es malo para el resto del mundo por?
El que controla a Rusia no es el hijo de Putin, menos el Zanahorio, sino el camarada Xi
Y la fuerza me dice que India se unira a la fiesta global geopolitica.
Sin olvidarnos de los follacabra
Ademas de VARIOS "cisnes negros" alrededor del mundo :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
#9 Kuruñes3.0 *
#1 Eres tan simple que miras a UE mientras te roba la cartera EU.
De hecho eres resumen y muestra del nivel y actitud que os mantiene en la mierda en Latam. Dariais risa si no dieseis pena.
