Estrategia de seguridad nacional estadounidense: el plan de la Casa Blanca contra Europa (texto íntegro)

Mis queridos compatriotas estadounidenses: Durante los últimos nueve meses, hemos salvado a nuestra nación y al mundo entero, que se encontraban al borde del abismo y de la catástrofe. Tras cuatro años de debilidad, extremismo y desastrosos fracasos, mi administración ha actuado con urgencia y una rapidez histórica para restaurar el poder estadounidense en el ámbito nacional e internacional, y devolver la paz y la estabilidad a nuestro mundo. Queremos ayudar a nuestros aliados a preservar la libertad y la seguridad de Europa...