Estrategia de seguridad nacional estadounidense: el plan de la Casa Blanca contra Europa (texto íntegro)

Mis queridos compatriotas estadounidenses: Durante los últimos nueve meses, hemos salvado a nuestra nación y al mundo entero, que se encontraban al borde del abismo y de la catástrofe. Tras cuatro años de debilidad, extremismo y desastrosos fracasos, mi administración ha actuado con urgencia y una rapidez histórica para restaurar el poder estadounidense en el ámbito nacional e internacional, y devolver la paz y la estabilidad a nuestro mundo. Queremos ayudar a nuestros aliados a preservar la libertad y la seguridad de Europa...

Mangione #1 Mangione *
Y por cosas como esta, si eres europeo, posicionarse con Estados Unidos te convierte en un puto traidor deleznable que merece el más absoluto de los oprobios por parte del resto de conciudadanos europeos.

Eso, por no decir que un castigo merecido sería ser deportado allí para "disfrutar" sus "bondades": que ellos te deporten de nuevo a otro tercer lugar que no sea ni tu lugar de origen ni ese lugar de mierda que tanto alabas.

Pero como aquí somos personas civilizadas y racionales, preferimos simplemente darte de collejas éticas hasta que te de puta vergüenza ser un traidor a los tuyos.

Y por ello, deberías dar gracias.
azathothruna #2 azathothruna
#1 Quien diria que los hijos de la perfida albion, terminarian violando no solo a los perfidos, sino a toda la peninsula de asia :troll: :troll: :troll: :troll:
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
#1 Nueva estrategia de seguridad nacional de EEUU alineada con la visión de Rusia, según Moscú

Imagino que harás extensivo el calificativo de "puto traidor deleznable" a los defensores de Rusia en MNM. Yo, desde luego, lo hago, tanto con los trumpetes como con los putinitos.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Hay que fomentar el uso de la guillotina. Cuando ya no temen al pueblo, pasan estas cosas.
Jakeukalane #5 Jakeukalane
La política exterior del presidente Trump es pragmática sin ser «pragmatista», realizable sin ser «realista», basada en principios sin ser «idealista», enérgica sin ser «belicista» y moderada sin ser «pacifista». No se basa en una ideología política tradicional.

????????
