⁠Trump comete el delito de agresión: artículo 2.4 de la carta de Naciones Unidas y el peor de todos los crímenes según el tribunal de Núremberg

Donald Trump ha cruzado una línea que el derecho internacional trazó con claridad tras el horror de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva militar contra Venezuela, culminada con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, constituye una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y encaja en la definición del delito de agresión, el crimen internacional supremo según el Tribunal de Núremberg. La prohibición del uso de la fuerza es uno de los pilares fundamentales del sistema internacional contemporáneo. El artículo 2.4 de la Carta de l