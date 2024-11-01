edición general
⁠Trump comete el delito de agresión: artículo 2.4 de la carta de Naciones Unidas y el peor de todos los crímenes según el tribunal de Núremberg

Donald Trump ha cruzado una línea que el derecho internacional trazó con claridad tras el horror de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva militar contra Venezuela, culminada con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, constituye una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y encaja en la definición del delito de agresión, el crimen internacional supremo según el Tribunal de Núremberg. La prohibición del uso de la fuerza es uno de los pilares fundamentales del sistema internacional contemporáneo. El artículo 2.4 de la Carta de l

pip #3 pip
Ya no existe el derecho internacional si es que alguna vez ha existido realmente. Ahora tenemos un fascista al mando del ejército más poderoso del mundo, con nosecuantasmiles de bombas nucleares y sus redes sociales e IA's "escrapeando" a buena parte de los ciudadanos y gobiernos, a ver si son amigos, enemigos, simpatizantes o pusilánimes.

Estamos en una ratonera.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Se la pela. Asi de claro
GEP_Gun #4 GEP_Gun
trump es el ultimo en subirse al mismo carro que netanyahu y putin. con esto han conseguido dinamitar el derecho internacional de la misma forma que hicieron las naciones fascistas con el pacto de la sociedad de naciones antes de que estallara la 2a guerra mundial
Mala #10 Mala
#4 Hasta que a China se le inflen las pelotillas; entonces serán cuatro a repartirse lo que les interese.
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Las democracias callan, están de capa caída, no denuncian el genocidio de palestinos por parte de Israel y ahora cuando Trump atropella el orden internacional se olvidan del orden internacional. Europa está en pura decadencia.
Mala #9 Mala
Por supuesto. Si se está pasando el derecho nacional... no se va a cortar con el internacional.
angeloso #7 angeloso
EEUU tiene armas nucleares. Por tanto, derecho a veto. Por tanto, la ONU es una broma.
pingON #8 pingON
#7 esto debería de cambiar, porque entonces todos los países con bombas nucleares hacen de matones, como dices, una broma
Pyrefox #1 Pyrefox
Está muy viejo, no va a dar tiempo a ahorcarle.
#6 Hacksturcon
"El crimen internacional supremo", porque que te maten de hambre (con suerte) no es un crimen, es la buena vida.
