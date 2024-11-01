Trump clasifica al «anticapitalismo» como «precrimen» político

El nuevo memorándum de seguridad de Donald Trump califica a las creencias anticapitalistas como un factor predictivo de violencia política. La ironía es la izquierda en realidad aleja a la gente de los ataques individuales y la orienta hacia una organización colectiva para el cambio.
| etiquetas: donald trump , capitalismo , crimen , precrimen
Para una mentalidad enfermiza esto puede ser un comportamiento claramente criminal. Para ellos lo lógico es crear empresas y, mediante lobbies, presionar a los políticos para conseguir los cambios que desean, que no son otros que aumentar su margen de beneficios, que alguien se organice, no para obtener beneficios económicos pero sí sociales, es incomprensible para ellos.
Y tenemos buena muestra de ello con tanto malnacido llamando "crucero" a la flotilla de la libertad, por ejemplo. “Una cosa es ser solidario, y otra es serlo a cambio de nada", que dijo Rajoy.
A esto hay que añadir que Trump es un farsante y un delincuente, que ha utilizado la presidencia de EE.UU. para eludir sus responsabilidades penales, con algún parecido con Netanyahu un genocida que no puede dejar el poder porque le persiguen las causas judiciales.