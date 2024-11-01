edición general
Trump clasifica al «anticapitalismo» como «precrimen» político

Trump clasifica al «anticapitalismo» como «precrimen» político

El nuevo memorándum de seguridad de Donald Trump califica a las creencias anticapitalistas como un factor predictivo de violencia política. La ironía es la izquierda en realidad aleja a la gente de los ataques individuales y la orienta hacia una organización colectiva para el cambio.

Graffin #1 Graffin
Me encanta el olor a dictadura por la mañana.
4 K 65
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
la izquierda en realidad aleja a la gente de los ataques individuales y la orienta hacia una organización colectiva para el cambio.

Para una mentalidad enfermiza esto puede ser un comportamiento claramente criminal. Para ellos lo lógico es crear empresas y, mediante lobbies, presionar a los políticos para conseguir los cambios que desean, que no son otros que aumentar su margen de beneficios, que alguien se organice, no para obtener beneficios económicos pero sí sociales, es incomprensible para ellos.

Y tenemos buena muestra de ello con tanto malnacido llamando "crucero" a la flotilla de la libertad, por ejemplo. “Una cosa es ser solidario, y otra es serlo a cambio de nada", que dijo Rajoy.
3 K 63
SVSRTZ #3 SVSRTZ *
Trump no cree en la democracia, no le salio bien el golpe de estado a final de la su primera legislatura y ahora lo esta intentando de una manera mas inteligente. Va a saco contra inmigrantes e izquierda esperando a que se revelen o cometan algún crimen político para poder imponerse militarmente el tiempo que el quiera como presidente.
3 K 54
#2 concentrado
Trump es como McCarthy, pero con el cerebro de un ratón.
0 K 15
themarquesito #7 themarquesito
#2 No olvidemos que el mentor de Trump (Roy Cohn) fue la mano derecha de Joe McCarthy
2 K 49
pip #8 pip *
Como a Estados Unidos cada vez le queda menos de democracia, puestos a elegir entre dictaduras yo cada vez soy más pro-chino.
0 K 12
powernergia #6 powernergia
Es evidente que las vueltas de tuerca del capitalismo liberal que estamos viviendo solo se pueden imponer desde el fascismo y el control del relato.
0 K 11
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
El capitalismo se ha convertido en la nueva religión, si sus bondades fueran buenas para todos no necesitaría ser defendido a capa y espada. El,capitalismo híbrido es lo que funciona, es lo que vemos en China, cuando las empresas estratégicas son controladas por el estado y no expuestas al mercado global buscando el beneficio de unos pocos con el perjuicio del resto.
A esto hay que añadir que Trump es un farsante y un delincuente, que ha utilizado la presidencia de EE.UU. para eludir sus responsabilidades penales, con algún parecido con Netanyahu un genocida que no puede dejar el poder porque le persiguen las causas judiciales.
0 K 11
#5 lordban
Lo de precrimen se lo sacan de la chistera, eso es un indicador para los protocolos de vigilancia y prevención de los servicios de seguridad. Se llevan usando indicadores de ideologías que puedan volverse extremistas para vigilar el crimen y el terrorismo desde hace muchas décadas. Lo que molesta es que ese "precrimen" no sea ya solo para árabes y cristianos blancos. Si se ha visto que ciertas ideas pueden llegar al extremismo violento a la lista que van, cuando querer ser una princesa Disney también llegue a ese extremo también irá a la lista.
0 K 7
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#5 los datos de los ciudadanos en búsquedas de internet va a ser un caldo de cultivo precioso para empezar a poner en una lista negra
0 K 20

