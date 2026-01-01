edición general
Trump se burla de George y Amal Clooney por convertirse en ciudadanos franceses: “Son dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”

“Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden [en referencia al expresidente de los Estados Unidos]”, escribe Trump. “¿Recuerdan cuando Clooney abandonó a Joe durante una recaudación de fondos, solo para pasarse al bando de otra candidata estelar, Jamala(K!)”?, añade Trump, en referencia a la carta que publicó el actor en The New York Times en julio

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Cuál de los dos viajó en el avión de Epstein no una ni dos veces… si no alguna más, alentó un Asalto al Capitolio dilantando el proceso para evitar ser juzgado? :troll:
Milmariposas #3 Milmariposas
Poseen doble nacionalidad y Clooney pagará impuestos también al fisco francés.
#2 Leclercia_adecarboxylata
Es una maruja.
