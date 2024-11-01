Trump ataca a España, que aprenda de Napoleón

"Esta maldita Guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal (...)". Napoleón. "España ha sido terrible", ha dicho Trump: "(...) España dijo que no podemos usar sus bases. (...) Podríamos usar sus bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos". Las gentes de España nos oponemos a la ley de la selva. Todas las gentes de bien, desde lo social a lo político y desde la derecha democrática