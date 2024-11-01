edición general
3 meneos
35 clics
Trump ataca a España, que aprenda de Napoleón

Trump ataca a España, que aprenda de Napoleón

"Esta maldita Guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal (...)". Napoleón. "España ha sido terrible", ha dicho Trump: "(...) España dijo que no podemos usar sus bases. (...) Podríamos usar sus bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos". Las gentes de España nos oponemos a la ley de la selva. Todas las gentes de bien, desde lo social a lo político y desde la derecha democrática

| etiquetas: trump , españa , irán , napoleón
3 0 0 K 36 actualidad
5 comentarios
3 0 0 K 36 actualidad
Magog #1 Magog
Napoleón no tenía bombarderos ni misiles intercontinentales... por otra parte no creo que tengamos nada que a Estados Unidos le compense el gasto, la verdad.... ni el control del estrecho tenemos, liarse a palos con nosotros, salvo que fuera por pataleta...
1 K 29
Edheo #4 Edheo
#1 También es verdad... que el naranjito, de pataletas... va más que servido.
Aún así, vivir tratando de contentar a semejante demente, es una verdadera locura, siempre encontrará un motivo por el que joderte, si se lo propone. Ir de modo incógnito y renunciar a tu soberanía, no es solución.
Por mi parte, me honra como español, el posicionamiento de España.
Nada de lo que hagamos, nos pondrá a salvo del desquiciado naranja... así que a tomar por culo con él.
CC: #2
0 K 7
pepel #2 pepel
No le interesa nada nuestro, salvo la base de Rota.
0 K 18
Asimismov #5 Asimismov
Entre la fuerza de la ley y la ley de la fuerza, elijo un juez justo y no de parte.
0 K 13
#3 luckyy
Deleznable la Cauyetan y el Feijó (la ultra derecha en general) con su patriotismo de mierda, ensalzando a los terroristas asesinos. Luego dirán que eso era otro PP. Y todo esto pasa porque el asesino de Aznar se fue de rositas sin haber sido enjuiciado siquiera.
0 K 11

menéame