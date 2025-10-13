edición general
Trump asegura que Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control en la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el grupo islamista Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control armado en la Franja de Gaza.

Andreham #4 Andreham
Hombre, es que si se quedan sin los terroristas... Cómo van a justificar las matanzas que empezarán la semana que viene.

O quizá lo diga porque pronto será un "grupo rebelde", en cuanto le firme a Trump unas cositas.
Malinke #6 Malinke
Todo esto es delirante, es como si en décadas nadie tuviese dos dedos de frente al respecto de lo que allí pasaba y ahora tragamos con los asesinos de miles de muertes como algo bueno.
suppiluliuma #5 suppiluliuma
"Temporalmente". Qué cachondo. xD
Spirito #1 Spirito
Necesitan tiempo para localizarlos y cargárselos, evidentemente.
security_incident #3 security_incident
#1 los encontrarán otro 7 de Octubre . 77 veces 7 de Octubre.
#2 slimedition *
Necesitan una escusa para seguir teniendo tiempo de localizarlos y ... y seguir.
