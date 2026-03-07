"Trump es un artista del caos y un genio de la comunicación”: la reflexión del periodista asturiano Franganillo sobre el presidente de EE UU

“El mundo no va más rápido que antes, pero la actualidad se comunica de manera instantánea y hay un vértigo informativo casi continuo”.“Trump es un genio de la comunicación, cosa que no es incompatible con ser un líder deplorable. Hay que reconocerle la genialidad comunicativa: su estrategia pasa por la inundación, el caos y el desbordamiento. Dice una cosa un día y al siguiente cambia el rumbo. Es un artista del caos y ha contagiado a otros líderes políticos”