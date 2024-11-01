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Trump apunta a ayudar a Spirit con dinero público

Trump apunta a ayudar a Spirit con dinero público

La aerolínea está en situación crítica una vez que el precio del combustible ha arruinado su plan de reflotamiento

| etiquetas: trump , spirit , dinero , público , ayuda
3 1 0 K 63 Avionéame
5 comentarios
3 1 0 K 63 Avionéame
Free_palestine #1 Free_palestine
Libre mercado, el que tengo aquí colgado :troll:
3 K 49
#2 Onaj
Si el plan se viabilidad propuesto por la empresa tiene sentido darle créditos para que pasen la crisis no sólo es sensato sino es necesario.

Si en España no se hubieran dado ICO como churros en la pandemia estaríamos muy judíos aún.
1 K 20
#5 Mustela
#2 España no ha generado la pandemia como EEUU ha generado todo este conflicto junto Israel, y que viene desde a saber. Y si cae una aerolínea por precio de combustible a saber qué vendrá detrás. Que caiga el "petrodólar" de una vez ya y el sistema ultraliberal en el que nos pretende mover a todos.
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#3 Mustela
Qué lástima de pueblo, de verdad, ¡pero qué lástima de pueblo!
0 K 11
#4 luckyy
Que tenga cuidado Trump, que le investiga Peinado en un pispsas
0 K 9

menéame