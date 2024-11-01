Trump amenaza a Hamás con la “aniquilación total” si no cede el control de Gaza, según CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que Hamás se enfrenta a la “aniquilación total” si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su plan de paz para poner fin a la guerra que Israel y el grupo islamista palestino libran en la Franja, informa este domingo CNN. Preguntado en una entrevista vía mensaje de texto cuáles serían las consecuencias si Hamás insiste en mantenerse en el poder en el enclave, Trump respondió con un escueto: “¡Aniquilación total!”.