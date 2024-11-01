edición general
Trump amenaza con "erradicar" a Hamás "si no se portan bien"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este lunes de que podrían "erradicar" a Hamás si no cumple el acuerdo de alto el fuego y "no se portan bien".

Israel, ya tal...
#1 Trump es un lacayo de Israel.
No caerá esa breva.
