Trump amenaza con "aranceles mucho más elevados" a los países que "se anden con juegos" tras el varapalo del Supremo

Trump amenaza con "aranceles mucho más elevados" a los países que "se anden con juegos" tras el varapalo del Supremo

Cualquier país que quiera "andarse con juegos" con la ridícula decisión del Tribunal Supremo, se enfrentará a unos aranceles mucho más elevados", afirma el presidente de EEUU. “Cualquier país que quiera 'andarse con juegos' con la ridícula decisión del tribunal supremo, especialmente aquellos que han 'estafado' a los Estados Unidos durante años, e incluso décadas, se enfrentará a unos aranceles mucho más elevados y peores que los que se acaban de aprobar. ¡Compradores, tengan cuidado!”, ha dicho el presidente de EEUU.

Que se prepare para más pleitos, y para perderlos. La sección 122 que pretende usar para imponer aranceles del 15% a todas las importaciones no le habilita para ello en las actuales circunstancias. Recordemos lo que dice el comienzo de esa sección:

SEC. 122. AUTORIDAD DE BALANZA DE PAGOS
(a) Cuando problemas fundamentales de pagos internacionales requieran medidas especiales de importación para restringir las importaciones—
(1) para enfrentarse a serios déficits de la balanza de pagos,
(2)

#8 le van a enterrar en pleitos
#10 Palmándolos todos en materia arancelaria. En el caso de la sección 122, cualquier demandante va a citar al procurador general John Sauer, que afirmó el año pasado en Learning Resources v Trump:

Tampoco tiene (la sección 122) ninguna aplicación obvia aquí, cuando las preocupaciones que el presidente identificó al declarar una emergencia emergen de déficits comerciales, que son conceptualmente diferentes de los déficits de balanza de pagos.
#10 Aquí lo tienes por escrito en la fuente original, una moción firmada por Sauer, página 26:
#8 asumiendo que acate las órdenes de los jueces y no disuelva por la fuerza esos tribunales con la gestapo detrás...y ya de paso, anular elecciones
Veo su mano y la subo a un embargo de fondos en Suiza.
Cuando un tonto coge la linde...
#1 por dios es el ricachon que mas asco da . chantagea amenaza el puerco pedofilo
Me uno al clamor: como las putas cabras.
Cada día más zumbado... xD xD
Quienes tienen derecho a pedir la devolución de esos aranceles son los importadores, no los países de origen. :popcorn:
Más tonto que un haba
Puto tarado, cada dia está peor xD
