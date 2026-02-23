Trump amenaza con "aranceles mucho más elevados" a los países que "se anden con juegos" tras el varapalo del Supremo

Cualquier país que quiera "andarse con juegos" con la ridícula decisión del Tribunal Supremo, se enfrentará a unos aranceles mucho más elevados", afirma el presidente de EEUU. “Cualquier país que quiera 'andarse con juegos' con la ridícula decisión del tribunal supremo, especialmente aquellos que han 'estafado' a los Estados Unidos durante años, e incluso décadas, se enfrentará a unos aranceles mucho más elevados y peores que los que se acaban de aprobar. ¡Compradores, tengan cuidado!”, ha dicho el presidente de EEUU.