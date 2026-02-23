Trump amenaza con "aranceles mucho más elevados" a los países que "se anden con juegos" tras el varapalo del Supremo

Cualquier país que quiera "andarse con juegos" con la ridícula decisión del Tribunal Supremo, se enfrentará a unos aranceles mucho más elevados", afirma el presidente de EEUU. “Cualquier país que quiera 'andarse con juegos' con la ridícula decisión del tribunal supremo, especialmente aquellos que han 'estafado' a los Estados Unidos durante años, e incluso décadas, se enfrentará a unos aranceles mucho más elevados y peores que los que se acaban de aprobar. ¡Compradores, tengan cuidado!”, ha dicho el presidente de EEUU.
SEC. 122. AUTORIDAD DE BALANZA DE PAGOS
(a) Cuando problemas fundamentales de pagos internacionales requieran medidas especiales de importación para restringir las importaciones—
(1) para enfrentarse a serios déficits de la balanza de pagos,
(2)
Tampoco tiene (la sección 122) ninguna aplicación obvia aquí, cuando las preocupaciones que el presidente identificó al declarar una emergencia emergen de déficits comerciales, que son conceptualmente diferentes de los déficits de balanza de pagos.
