Trump afirma que seguirá atacando a Irán por un periodo de "cinco semanas o más": "No me voy a aburrir de esto"

El republicano ha confirmado que el ejército de Estados Unidos tiene órdenes suyas de continuar con los ataques a Irán y que, aunque han pronosticado que duren algo más de un mes, tienen la "capacidad" de seguir "mucho más tiempo". Asegura que "no se aburre" sobre esta cuestión y seguirá con ella el tiempo que sea necesario. Ha detallado que Estados Unidos continúa realizando operaciones "a gran escala" en Irán para eliminar la "grave amenaza" que el régimen ayatolá supone.