Trump afirma que seguirá atacando a Irán por un periodo de "cinco semanas o más": "No me voy a aburrir de esto"

El republicano ha confirmado que el ejército de Estados Unidos tiene órdenes suyas de continuar con los ataques a Irán y que, aunque han pronosticado que duren algo más de un mes, tienen la "capacidad" de seguir "mucho más tiempo". Asegura que "no se aburre" sobre esta cuestión y seguirá con ella el tiempo que sea necesario. Ha detallado que Estados Unidos continúa realizando operaciones "a gran escala" en Irán para eliminar la "grave amenaza" que el régimen ayatolá supone.
Hay que joderse, me parece increíble haber llegado a este nivel de esperpento.
Yo apuesto a que en 2 o 3 semanas ya no se acuerda ni de dónde está Irán y ha pasado a otro tema.
Y las PERSONAS HUMANAS que están muriendo ya tal.
Puto psicópata.
"Soy el pacificador, y para mí la paz está por encima de todo. Mataré hombres, mujeres y niños si es necesario, por la paz".