Trump afirma que seguirá atacando a Irán por un periodo de "cinco semanas o más": "No me voy a aburrir de esto"

El republicano ha confirmado que el ejército de Estados Unidos tiene órdenes suyas de continuar con los ataques a Irán y que, aunque han pronosticado que duren algo más de un mes, tienen la "capacidad" de seguir "mucho más tiempo". Asegura que "no se aburre" sobre esta cuestión y seguirá con ella el tiempo que sea necesario. Ha detallado que Estados Unidos continúa realizando operaciones "a gran escala" en Irán para eliminar la "grave amenaza" que el régimen ayatolá supone.

#1 UNX
Os pasa por no darle el Nobel de la Paz.
12 K 163
Spirito #6 Spirito
#1 Bueno, pero se la dejó un rato sor Corina Machado, a instancias de la Agente Especial en MnM sor Elenita. :troll:
1 K 18
#16 Eukherio
#1 Ahora tienen que crear el Nobel de la Guerra, y cuidado con que no se lo quite Netanyahu.
0 K 8
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
"No me voy a aburrir de esto"

Hay que joderse, me parece increíble haber llegado a este nivel de esperpento.
10 K 113
Brill #8 Brill
#4 Con la demencia cada vez tiene menos filtro, pero juraría que siempre ha sido así.
3 K 46
#9 DotorMaster
#4 esto está pasando
2 K 39
rafaLin #14 rafaLin
#4 Como se aburrió de lo de Canadá, Groelandia y Venezuela, todo el mundo está esperando que se aburra pronto de esto, por eso lo dice.

Yo apuesto a que en 2 o 3 semanas ya no se acuerda ni de dónde está Irán y ha pasado a otro tema.
1 K 22
Andreham #2 Andreham
Él desde su oficina no se aburre, los que están jugándose la vida ya tal.

Y las PERSONAS HUMANAS que están muriendo ya tal.

Puto psicópata.
8 K 92
#18 Nasser
#2 psicópata de mierda.
0 K 16
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
El pacifista xD
3 K 65
#17 cajadecartonmojada
#3 Acabo de poner esta misma cita en otro envío, pero en este pega aún más:

"Soy el pacificador, y para mí la paz está por encima de todo. Mataré hombres, mujeres y niños si es necesario, por la paz".
1 K 31
#7 soberao
Veremos si Trump dura tanto tiempo que a su edad 5 semanas son bastantes.
2 K 42
A.more #13 A.more
#7 si hubiera justicia no duraría. O puntería divina
1 K 12
Supercinexin #10 Supercinexin
Él no se aburrirá, la economía sí y su glorioso pueblo USAno todavía más.
0 K 19
Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho
Igual Trump quiere continuar bombardeando 5 semanas o más, pero las reservas de misiles y bombas no lo permiten. La guerra de Ucrania y los bombardeos de Israel sobre Gaza como la guerra de los 12 dias ha dejado muy bajos las reservas de municion. Según algunas estimaciones si Irán no colapsa en dos semanas los problemas los va a tener EE.UU. e Israel
0 K 14
JackNorte #11 JackNorte
Ha mentido tantas veces que ya ni cuando cree que es un amenaza se le puede tomar en serio.
0 K 12

