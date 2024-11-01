Trump afirma que Estados Unidos incautó un buque de carga con bandera iraní cerca del estrecho de Ormuz que intentó burlar el bloqueo. [eng]

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos interceptó por la fuerza un buque de carga con bandera iraní que intentaba burlar el bloqueo naval cerca del estrecho de Ormuz el domingo. Esta es la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de los puertos iraníes la semana pasada. Trump declaró en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Armada estadounidense en el golfo de Omán advirtió al buque que se detuviera, pero este no obedeció. Añadió que la Armada "los detuvo en seco abriendo un boquete...