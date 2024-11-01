Trump afirma que Estados Unidos incautó un buque de carga con bandera iraní cerca del estrecho de Ormuz que intentó burlar el bloqueo. [eng]

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos interceptó por la fuerza un buque de carga con bandera iraní que intentaba burlar el bloqueo naval cerca del estrecho de Ormuz el domingo. Esta es la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de los puertos iraníes la semana pasada. Trump declaró en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Armada estadounidense en el golfo de Omán advirtió al buque que se detuviera, pero este no obedeció. Añadió que la Armada "los detuvo en seco abriendo un boquete...
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Hay que recordar que con esta forma de piratería naval obligaron a Japón a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Aquí está contada la historia de forma cronológica
www.meneame.net/story/ee-uu-incauta-petrolero-frente-costas-venezuela/
Asi van a negociar en Pakistan, amenazando a sus buques y pintando dianas en la frente de los que vayan a negociar*
*Recordemos que no es la primera vez que asesinan a los negociadores.
El buque portacontenedores TOUSKA (9328900), con bandera iraní, zarpó del puerto de Klang, Malasia, cargado según su calado registrado por el AIS. Tras cruzar la línea de bloqueo de la Armada estadounidense, fue interceptado.
xcancel.com/TankerTrackers/status/2045951286776926643
Un buque de la Armada de los Estados Unidos interceptó el TOUSKA, un buque portacontenedores con bandera iraní que intentó cruzar el bloqueo estadounidense tras ser advertido. Los datos de seguimiento muestran que el buque dio la vuelta a tan solo 46 millas náuticas del puerto de Chahbahar, Irán. No se sabe con certeza si este es el lugar de la incautación.
xcancel.com/detresfa_/status/2045953699126690159
Y que no se muere la peste asquerosa esta.