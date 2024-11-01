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Trump afirma que Estados Unidos incautó un buque de carga con bandera iraní cerca del estrecho de Ormuz que intentó burlar el bloqueo. [eng]

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos interceptó por la fuerza un buque de carga con bandera iraní que intentaba burlar el bloqueo naval cerca del estrecho de Ormuz el domingo. Esta es la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de los puertos iraníes la semana pasada. Trump declaró en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Armada estadounidense en el golfo de Omán advirtió al buque que se detuviera, pero este no obedeció. Añadió que la Armada "los detuvo en seco abriendo un boquete...

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , suministro , piratería , economía , guerra
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6 comentarios
6 1 0 K 91 actualidad
alehopio #2 alehopio *
Piratería de los defensores de los derechos: excluidos todos los derechos internacionales y cualquier cosa que no sea obediencia al imperio.

Hay que recordar que con esta forma de piratería naval obligaron a Japón a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Aquí está contada la historia de forma cronológica

www.meneame.net/story/ee-uu-incauta-petrolero-frente-costas-venezuela/
7 K 105
johel #5 johel *
negociar la paz por la fuerza, rindete o te mato.
Asi van a negociar en Pakistan, amenazando a sus buques y pintando dianas en la frente de los que vayan a negociar*

*Recordemos que no es la primera vez que asesinan a los negociadores.
1 K 28
#3 Aas59 *
Los gringos practicando la piratería que es su especialidad, tirar bombas nucleares también es lo suyo.
2 K 22
alehopio #4 alehopio *
Confirmado.

El buque portacontenedores TOUSKA (9328900), con bandera iraní, zarpó del puerto de Klang, Malasia, cargado según su calado registrado por el AIS. Tras cruzar la línea de bloqueo de la Armada estadounidense, fue interceptado.

xcancel.com/TankerTrackers/status/2045951286776926643


Un buque de la Armada de los Estados Unidos interceptó el TOUSKA, un buque portacontenedores con bandera iraní que intentó cruzar el bloqueo estadounidense tras ser advertido. Los datos de seguimiento muestran que el buque dio la vuelta a tan solo 46 millas náuticas del puerto de Chahbahar, Irán. No se sabe con certeza si este es el lugar de la incautación.

xcancel.com/detresfa_/status/2045953699126690159
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#6 Grahml
Cagüen la puta, qué asco me da Trump con su guerra de mierda e innecesaria.

Y que no se muere la peste asquerosa esta.
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
¡Vaya alacranes pertinaces que están hechos estos gUsanos !
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menéame