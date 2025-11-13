Trump acusa a los demócratas de "utilizar" los correos que le relacionan con el caso Epstein para tapar sus fracasos

Un comité de la Cámara de Representantes ha publicado correos en los que Jeffrey Epstein afirma que el presidente de EEUU "pasó horas" con una víctima de sus abusos sexuales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país. Sin embargo, este hecho ha quedado nuevamente ensombrecido por la relación de Trump con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.