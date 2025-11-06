edición general
Trump acuerda con dos farmacéuticas bajar el precio a medicamentos como el Ozempic o Wegovy

El presidente de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Eli Lily y Novo Nordisk para reducir los precios de los medicamentos para bajar de peso

11 comentarios
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Los diábeticos y otros enfermos crónicos estarán encantados de las prioridades.
Milmariposas #8 Milmariposas
Debe ser que él es usuario habitual, por el tema de su obesidad... :roll:
#10 laruladelnorte
La medida busca aumentar el acceso a estos tratamientos a través del programa de salud Medicare para personas mayores de 65 años y el programa Medicaid para personas con bajos ingresos. Actualmente, los pacientes estadounidenses pagan los precios más altos por los medicamentos recetados, casi tres veces más que otros países desarrollados. Trump ha estado presionando a las farmacéuticas para que reduzcan sus precios igualándolos a otros países.

Los que tienen enfermedades crónicas y no puedan pagar la medicación quedan para otra día.
#9 fremen11
#7 Es lo que tenía ir un colegio público del antiguo régimen, que te daba religión un cura.
#11 VFR *
#9 En el privado también y no me pasaron esas cosas ... debía ser un niño feo
#2 VFR *
cierto, son medicamentos para diabéticos.
cima.aemps.es/cima/dochtml/p/117251002/P_117251002.html
#3 fremen11
#2 El ozempic te puede dejar ciego.
Además, la patente del ozempic está a punto de expirar......
#4 VFR
#3 sustituye el hacerse pajas?
#5 fremen11
#4 Eso es lo que te decían los curas mientras te acariciaban el lóbulo de la oreja???
#7 VFR
#5 Caray, veo que tienes mucha experiencia con los curas
meroespectador #6 meroespectador
#4 Muchas tienen que ser para sustituir el ozempic, pero oyes, lo mismo lo cambias por el Reflex
