·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7953
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
7781
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
6352
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
6238
clics
Las arañas de las cuevas del azufre construyen una ciudad arácnida y la telaraña más grande jamás vista (Eng)
5400
clics
El despido de los putos genios
más votadas
661
Cargos y afines al PP emprenden una campaña de acoso a las víctimas de la dana por redes sociales
523
Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"
623
Díaz-Ayuso inyecta millones de euros en el Grupo Quirón desde que gobierna
448
Debate en Malas Lenguas: "Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de la Sanidad Privada"
271
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
10
clics
Trump acuerda con dos farmacéuticas bajar el precio a medicamentos como el Ozempic o Wegovy
El presidente de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Eli Lily y Novo Nordisk para reducir los precios de los medicamentos para bajar de peso
|
etiquetas
:
donald trump
,
estados unidos
4
0
0
K
52
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
52
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
Los diábeticos y otros enfermos crónicos estarán encantados de las prioridades.
4
K
62
#8
Milmariposas
Debe ser que él es usuario habitual, por el tema de su obesidad...
0
K
14
#10
laruladelnorte
La medida busca aumentar el acceso a estos tratamientos a través del programa de salud Medicare para personas mayores de 65 años y el programa Medicaid para personas con bajos ingresos. Actualmente, los pacientes estadounidenses pagan los precios más altos por los medicamentos recetados, casi tres veces más que otros países desarrollados. Trump ha estado presionando a las farmacéuticas para que reduzcan sus precios igualándolos a otros países.
Los que tienen enfermedades crónicas y no puedan pagar la medicación quedan para otra día.
0
K
10
#9
fremen11
#7
Es lo que tenía ir un colegio público del antiguo régimen, que te daba religión un cura.
0
K
8
#11
VFR
*
#9
En el privado también y no me pasaron esas cosas ... debía ser un niño feo
0
K
7
#2
VFR
*
cierto, son medicamentos para diabéticos.
cima.aemps.es/cima/dochtml/p/117251002/P_117251002.html
0
K
7
#3
fremen11
#2
El ozempic te puede dejar ciego.
Además, la patente del ozempic está a punto de expirar......
1
K
20
#4
VFR
#3
sustituye el hacerse pajas?
1
K
14
#5
fremen11
#4
Eso es lo que te decían los curas mientras te acariciaban el lóbulo de la oreja???
0
K
8
#7
VFR
#5
Caray, veo que tienes mucha experiencia con los curas
0
K
7
#6
meroespectador
#4
Muchas tienen que ser para sustituir el ozempic, pero oyes, lo mismo lo cambias por el Reflex
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los que tienen enfermedades crónicas y no puedan pagar la medicación quedan para otra día.
cima.aemps.es/cima/dochtml/p/117251002/P_117251002.html
Además, la patente del ozempic está a punto de expirar......