Trump es abucheado en su aparición en la UFC mientras EE. UU. está en guerra

El presidente Donald Trump fue abucheado al entrar a la UFC 327 en Miami, en medio de un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Este es el primer evento deportivo al que asiste el presidente desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. Además, se produce en un momento en que los índices de aprobación del presidente han caído a niveles récord.