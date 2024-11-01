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Trump es abucheado en su aparición en la UFC mientras EE. UU. está en guerra

Trump es abucheado en su aparición en la UFC mientras EE. UU. está en guerra

El presidente Donald Trump fue abucheado al entrar a la UFC 327 en Miami, en medio de un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Este es el primer evento deportivo al que asiste el presidente desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. Además, se produce en un momento en que los índices de aprobación del presidente han caído a niveles récord.

| etiquetas: trump , abucheado , ufc , guerra
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5 comentarios
7 1 0 K 106 actualidad
asola33 #3 asola33
Ultimate Fighting Championship
Espectáculo de garrulos. Si lo silban aquí, ya no tiene refugio.
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sotillo #4 sotillo
#3 Me recuerda la escena aquella del mitin final de No mires arriba, cuando la garrulada descubre el meteorito, espero que no termine igual
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#5 Grahml
#3 Ni la "música" de Kid Rock logró calmarles.

xD
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Andreham #2 Andreham
"Yo decía Buu-rns..."
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#1 Grahml
En el minuto 1:40 de este vídeo, cuando cortan la música, es cuando se oyen perfectamente al público abuchear en masa

x.com/i/status/2043171234096054339
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menéame