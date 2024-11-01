Trump, 79 años, recurre a Leavitt, 28, para que lo saque de apuros con preguntas difíciles [ENG]

El presidente Donald Trump se quedó momentáneamente perdido cuando llamó frenéticamente a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, para que le ayudara a responder algunas preguntas difíciles. Trump, de 79 años, estaba hablando con la prensa en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, sentado junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante su almuerzo, cuando recurrió a su joven asistente de 28 años en busca de ayuda.