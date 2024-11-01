El Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que los proveedores de servicios de Internet (ISP) no infringen derechos de autor por la piratería de sus clientes

Los proveedores de Internet (ISP, en inglés) están involucrados en demandas de Sony Music Entertainment y otras discográficas por infringir derechos de autor debido a descargas de contenido de forma ilegal. El problema es que no se trata de algo que ellos hayan decidido sino los propios clientes que tienen libertad para hacerlo. Tras varios meses de lucha legal que parecía acabar en victoria para las discográficas, el Tribunal Supremo de EE.UU. les ha dado la razón a los ISP y considera que no son los responsables de lo que hagan sus usuarios.