edición general
4 meneos
3 clics
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que los proveedores de servicios de Internet (ISP) no infringen derechos de autor por la piratería de sus clientes

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que los proveedores de servicios de Internet (ISP) no infringen derechos de autor por la piratería de sus clientes

Los proveedores de Internet (ISP, en inglés) están involucrados en demandas de Sony Music Entertainment y otras discográficas por infringir derechos de autor debido a descargas de contenido de forma ilegal. El problema es que no se trata de algo que ellos hayan decidido sino los propios clientes que tienen libertad para hacerlo. Tras varios meses de lucha legal que parecía acabar en victoria para las discográficas, el Tribunal Supremo de EE.UU. les ha dado la razón a los ISP y considera que no son los responsables de lo que hagan sus usuarios.

| etiquetas: tribunal supremo , estados unidos , piratería , isp , derechos de autor
4 0 0 K 53 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 53 actualidad
ElBeaver #1 ElBeaver
Es como culpar a una empresa de correos porque alguien envía productos ilegales a través de sus servicios.
1 K 26
woody_alien #3 woody_alien
#1 Todos los criminales, incluidos los mas execrables, usan las carreteras para desplazarse, si prohibimos las carreteras impediremos que se desplacen y dañen a los niños.
0 K 12

menéame