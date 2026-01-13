Tribunal Supremo de EEUU revisa prohibir a atletas trans en equipos deportivos escolares y universitarios

La Corte Suprema de Estados Unidos estudia argumentos en torno a la exclusión de deportistas transgénero en escuelas y universidades, con posibles repercusiones en más de la mitad de los estados y fuerte oposición de organizaciones LGTBI. Esta instancia del máximo tribunal estadounidense, compuesta por una mayoría conservadora de seis de sus nueve miembros, aborda este tipo de casos por primera vez.