Tribunal Supremo de EEUU revisa prohibir a atletas trans en equipos deportivos escolares y universitarios

La Corte Suprema de Estados Unidos estudia argumentos en torno a la exclusión de deportistas transgénero en escuelas y universidades, con posibles repercusiones en más de la mitad de los estados y fuerte oposición de organizaciones LGTBI. Esta instancia del máximo tribunal estadounidense, compuesta por una mayoría conservadora de seis de sus nueve miembros, aborda este tipo de casos por primera vez.

7 comentarios
reithor
Esta es una misión para Donald Trans.
DayOfTheTentacle
No me parece bien. Si un hombre se siente mujer debe poder participar en las competiciones femeninas. Igual que si una mujer de 28 años se siente una jovencita de 14 debe poder competir en esa edad. Respeta y serás respetada. ¿¿Tan difícil es de entender??
Format_C
#2 hace años juntaron las categorias inferiores de baloncesto en valencia, hombres y mujeres juntos solo divididos por edades.

Un desastre total, y los representantes de los equipos femeninos pidieron volver al status quo, porque los chicos pasaban por encima a todas las chicas.

Pues con esta noticia pasa eso.
DayOfTheTentacle
#3 eso es estaturismo
plutanasio
#3 Pero eso no tiene nada que ver con la noticia, tú hablas de chicos y chicas cishetero. Si una niña es trans tiene todo el derecho del mundo a jugar en las categorías femeninas independientemente de su genética y su genética xD xD
PendergastAloysius
Me parece perfecto, que la gente se identifique con el género que quiera, los deportes están separados por sexo, no por género, así que, o se montan sus propias competiciones o que compitan donde les corresponde, ni más ni menos.
DayOfTheTentacle
