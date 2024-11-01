·
El Tribunal Supremo confirma que la hora de la comida es tiempo de trabajo efectivo cuando la desconexión no es total
El Alto Tribunal avala la modificación de Ambulancias Domingo para convertir esa hora en descanso, precisamente porque la empresa obtuvo permiso para garantizar la desconexión.
#2
Veelicus
Normal, si te pueden molestar es que estas trabajando para ellos.
1
K
22
#1
pensacola
los funcionarios tenían razón
0
K
20
#3
Olepoint
Habrá algún hijo de puta de la CEOE que soñaría con descontar del tiempo de trabajo el tiempo que te tomas para respirar, pero lo peor no sería eso, sería que muchos trabajadores irían a las urnas y votarían a favor de eso.
0
K
7
