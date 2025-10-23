El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la demanda de Otegi sobre la anulación de su condena por pertenencia a ETA

El Tribunal de Estrasburgo ha rechazado la demanda de Arnaldo Otegi y de otros cuatro miembros de la izquierda abertzale contra España en la que pedían la anulación de su condena por pertenencia a ETA que fue objeto de un dictamen de los jueces europeos, que en 2018 reconocieron que el juicio no fue imparcial. En su decisión publicada hoy, el TEDH declara «inadmisible» la demanda presentada por Otegi, Sonia Jacinto García, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta Tellería y Arkaitz Rodríguez Torres y da la razón al Tribunal Constitucional