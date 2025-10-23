edición general
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la demanda de Otegi sobre la anulación de su condena por pertenencia a ETA

El Tribunal de Estrasburgo ha rechazado la demanda de Arnaldo Otegi y de otros cuatro miembros de la izquierda abertzale contra España en la que pedían la anulación de su condena por pertenencia a ETA que fue objeto de un dictamen de los jueces europeos, que en 2018 reconocieron que el juicio no fue imparcial. En su decisión publicada hoy, el TEDH declara «inadmisible» la demanda presentada por Otegi, Sonia Jacinto García, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta Tellería y Arkaitz Rodríguez Torres y da la razón al Tribunal Constitucional

#2 Ovidio *
¿Cómo cojones van a anular esa condena si pertenecía a ETA? Por una vez no ganan los hijos de puta
johel #5 johel *
#2 Independientemente de que fuese o no un terrorista, en europa le habian dado la razon indicando que el juicio no fue imparcial. Recalcando esa parte; la propia europa le habia dado la razon antes, no es españa, europa.
Ahora europa pese a reconocerle que no tuvo un juicio justo le dice que se joda y se quede con las conclusiones del juicio parcial, no es coherente. La imagen que se traslada es de que la justicia se la follan cuando quieren.
Peka #7 Peka *
#4 Arnaldo Otegi fue miembro de ETA en su juventud, concretamente a mediados y finales de los años 70.

Por lo tanto en la época que le juzgaban ya hacia 30 años que no pertenecía.

cc #2 #3
#3 Borgiano *
Estaría bien que los de Bildu eligieran a un coordinador general que no fuera un ex-etarra, por aquello de pasar página, evolucionar y tal.
Peka #6 Peka
#3 La realidad es que después de estar en ETA y cumplir condena, Otegi solo ha utilizado la vías democráticas mediante la política y finalmente fue uno de los artífices de la desaparición de ETA.

El caso Bateragune se le juzgo por intentar construir una nueva izquierda abertzale, lo cual hizo, Sortu, donde rechazaban el uso de la violencia y pedían a ETA que no continuase. El paso del tiempo le ha dado la razón.

Que no fue un juicio justo quedo demostrado, pero el TEDH no se moja al final en declarar inocente o culpable.

Por suerte, el objetivo se consiguió, Sortu se unió a varios partidos y crearon EH Bildu y hoy es una de las fuerzas con más alcaldías en Hego Euskal Herria.
johel #8 johel *
#3 Me suena que hay alguna candidata para reemplazarle pero aun estan bastante verdes, no son capaces de dar la batalla dialectica que aun da Otegi. Ademas tiene buena imagen entre los suyos, el haber sido una figura importante en la disolucion de eta y en la busqueda de la paz les pesa mas que su pasado terrorista.
Si le preguntas a un fan de bildu probablemente te diga que si el carnicero de vitoria pudo dirigir AP y el PP, Otegi tambien puede.
Veelicus #9 Veelicus
#3 Solo al sur del Ebro se ve a Otegi como un etarra, al norte se le ve como uno de los actores claves de la disolucion de ETA
g3_g3 #1 g3_g3
Putos terroristas de mierda.
Buscaban una paguita española.
#4 ddomingo
A estas alturas pretender que Otegi no perteneció a ETA es intentar tomarnos por gilipollas.
Capaza #10 Capaza
Lo que el Tribunal Europeo le dice es que como España esta como esta a nivel justicia, no tener un juicio imparcial no te da derecho a reclamar una indemnización, no entra en la consideración de si Otegui pertenecía o no a ETA porque no juzga los hechos, si no el proceso del juicio.
