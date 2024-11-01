Un tribunal desestima la demanda de Daniel Esteve contra Víctor Egío y le condena a pagar las costas

La justicia ha dado la razón al secretario de Comunicación de Podemos Región de Murcia, Víctor Egío, en el conflicto judicial que le enfrentaba al agitador ultra Daniel Esteve. La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona ha desestimado íntegramente la demanda presentada por Esteve, quien reclamaba 18.000 euros por una supuesta vulneración de su derecho al honor, y le ha condenado además al pago de las costas del procedimiento.