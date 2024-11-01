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Un tribunal desestima la demanda de Daniel Esteve contra Víctor Egío y le condena a pagar las costas

Un tribunal desestima la demanda de Daniel Esteve contra Víctor Egío y le condena a pagar las costas

La justicia ha dado la razón al secretario de Comunicación de Podemos Región de Murcia, Víctor Egío, en el conflicto judicial que le enfrentaba al agitador ultra Daniel Esteve. La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona ha desestimado íntegramente la demanda presentada por Esteve, quien reclamaba 18.000 euros por una supuesta vulneración de su derecho al honor, y le ha condenado además al pago de las costas del procedimiento.

| etiquetas: tribunal , desestima , demanda , daniel , esteve , víctor , egío , podemos , murcia
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7 comentarios
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Harkon #1 Harkon
Pobre Dani dientes podridos, no tiene pasta para comprarse otra dentadura de tanto perder juicios.
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#2 fremen11
#1 o los tiene así de meterse.....
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Harkon #3 Harkon
#2 Sí los tiene así de eso, lo que pasa que como se le sigan cayendo los postizos pues ya no le va a llegar para dentaduras de los gastos xD
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Metabarón #6 Metabarón
#3 Hará vídeos con IA :shit:
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Arzak_ #5 Arzak_
La carencia de ácido fólico desde la etapa de cigoto tiene repercusiones.  media
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Hola, me Llamo Dani. Soy adicto a causas judiciales onerosas contra mi patrimonio.
Hola, Dani, bienvenido. No te juzgamos, aquí estamos todos para apoyarte a superarlo.
Sois todos unos cabrones y voy a meteros un puño por el cerebro, y ahora mismo lo saco por X

Ordenanza, acompañe a Dani a la salida del edificio.
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elmileniarismovaallegar #7 elmileniarismovaallegar
Vamos, lo que se dice una pedrada en toda la cara...
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menéame