Tres encapuchados agreden a un joven senegalés en Camas

Pegan una paliza y apuñalan a un joven senegalés entre insultos racistas; su pareja denuncia que otros amigos de origen senegalés han sufrido ataques similares.

Mltfrtk #4 Mltfrtk
Espero que atrapen a esos nazis, deben ser juzgados por terrorismo racista.
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#5 Porque el titular es sensacionalista. El problema es que tú no lo veas, o peor aún, lo sabes pero tu intención es otra.
platypu #7 platypu
Uff me ha saltado el detector de hipocresia solo con los 2 usuarios que han escrito algo
thror #10 thror
#7 Te equivocas, eres tu, es tan sensible el detector que te detecta a ti.
platypu #1 platypu
Vaya vaya, el usuario que le gusta ocultar con negativos ciertas agresiones, asesinatos y violaciones, ahora le interesa subir esta noticia
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 ¿Y qué opinas sobre la agresión?
#3 fremen11
#2 Joder qué pregunta más tonta le haces, habrá mojado las braguitas
platypu #5 platypu
#2 Y tu que opinas de esto?, no respondas, votaste sensacionalista  media
#9 crissis
#2 No está mal pero las he visto mejores
Mltfrtk #6 Mltfrtk
#1 Verte dibujar una esvástica tiene que ser la risión xD xD xD
Dakaira #8 Dakaira
#1 mira no... Me tenéis hasta el higo con lo que hago o dejo de hacer.

Sabes qué no hago? Cosas fachas.

Ale a pastar por ahí con tus amigos sospechosamente calvos.
