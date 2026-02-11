·
Tres encapuchados agreden a un joven senegalés en Camas
Pegan una paliza y apuñalan a un joven senegalés entre insultos racistas; su pareja denuncia que otros amigos de origen senegalés han sufrido ataques similares.
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Mltfrtk
Espero que atrapen a esos nazis, deben ser juzgados por terrorismo racista.
2
K
40
#11
MiguelDeUnamano
#5
Porque el titular es sensacionalista. El problema es que tú no lo veas, o peor aún, lo sabes pero tu intención es otra.
0
K
16
#7
platypu
Uff me ha saltado el detector de hipocresia solo con los 2 usuarios que han escrito algo
0
K
8
#10
thror
#7
Te equivocas, eres tu, es tan sensible el detector que te detecta a ti.
1
K
25
#1
platypu
Vaya vaya, el usuario que le gusta ocultar con negativos ciertas agresiones, asesinatos y violaciones, ahora le interesa subir esta noticia
2
K
-9
#2
MiguelDeUnamano
#1
¿Y qué opinas sobre la agresión?
2
K
47
#3
fremen11
#2
Joder qué pregunta más tonta le haces, habrá mojado las braguitas
2
K
36
#5
platypu
#2
Y tu que opinas de esto?, no respondas, votaste sensacionalista
0
K
8
#9
crissis
#2
No está mal pero las he visto mejores
0
K
7
#6
Mltfrtk
#1
Verte dibujar una esvástica tiene que ser la risión
2
K
40
#8
Dakaira
#1
mira no... Me tenéis hasta el higo con lo que hago o dejo de hacer.
Sabes qué no hago? Cosas fachas.
Ale a pastar por ahí con tus amigos sospechosamente calvos.
2
K
40
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
