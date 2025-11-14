edición general
Tres astronautas chinos varados durante una semana en el espacio regresan a la Tierra tras un susto con la basura espacial

Tres astronautas chinos varados durante una semana en el espacio regresan a la Tierra tras un susto con la basura espacial

Los tres astronautas chinos varados en el espacio desde hace más de una semana ya están de regreso en la Tierra. Los tres ha aterrizado a las 17:21 (hora de Beijing, siete horas menos en la españa peninsular). “Han salido sanos y salvos de la cápsula y están en buen estado de salud”, ha informado la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, que acompaña el comunicado con una foto de los astronautas sonrientes en el exterior de la cápsula. El aterrizaje se ha producido en Dongfeng, en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte

#1 Pivorexico *
Debe tratarse de taikonautas .
D303 #2 D303
#1 Exacto taikonautas.
Pero vayamos al fondo, los astronautas de la nave Starlainer tuvieron que esperar nueve meses para volver estos una semana.
#4 PerritaPiloto
Lo que no decía el otro artículo es que tenían dos naves. Cada tripulación va y vuelve con su nave y se solapan algunos días en la estación. Así que los tres astronautas antiguos se van en la nave de llos nuevos, dejando la nave antigua, que presenta una microfisura en uno de los cristales y por tanto no apta para el viaje espacial.

Son los que han llegado los últimos los que se han quedado con la nave pocha y no podrían evacuar si hay una emergencia. Aunque bastaría con mandarles una nave nueva si está disponible.
#3 mariopg
yo no sé por qué no aprenden todos de los americanos de principios de los 70´s
