Tres astronautas chinos varados durante una semana en el espacio regresan a la Tierra tras un susto con la basura espacial

Los tres astronautas chinos varados en el espacio desde hace más de una semana ya están de regreso en la Tierra. Los tres ha aterrizado a las 17:21 (hora de Beijing, siete horas menos en la españa peninsular). “Han salido sanos y salvos de la cápsula y están en buen estado de salud”, ha informado la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, que acompaña el comunicado con una foto de los astronautas sonrientes en el exterior de la cápsula. El aterrizaje se ha producido en Dongfeng, en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte