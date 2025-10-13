Tres años de la muerte de Jesús Candel, Spiriman: un referente en la lucha por la sanidad pública que falleció de cáncer de pulmón

Este lunes 13 de octubre se cumplen tres años del fallecimiento del médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman. El sanitario fallecía tras no superar el cáncer de pulmón que padecía hacía más de dos años. Candel se convirtió en todo un referente en la lucha por la sanidad pública. Presidía la asociación Justicia por la Sanidad, desde la que se canalizaron numerosas manifestaciones y protestas en toda Andalucía por este objetivo.
A día de hoy su fundación UAPO sigue ayudando a cientos de pacientes oncológicos, de la cual soy socio
www.fundacionuapo.org
Aquí se ve, le cae careta a muchos,… » ver todo el comentario
La salida del PSOE no ha ayudado a la mejora de la sanidad, y la prueba la tienes en el escándalo de las mamografías.
Si hubiera sido salir el PSOE para entrar IU, Podemos... y gobernar ellos, sí hubiera podido haber sido una mejora.
Y si alguien hace críticas de la sanidad actual... seguro que no lo airean tanto en los medios.
Claro, es Telecinco.
Una pena su pérdida porque nadie ha recogido el testigo de forma tan personal.
No, no lo era.
Y también - y por desgracia - otro continuador de la idea de que al cáncer “se le vence” con actitud y alimentación.
No se puede confundir la voluntad de vivir con la capacidad de curación. Es injusto y peligroso convertir una muerte en culpa por no querer o no haber hecho lo suficiente.
Eso por una parte, por la otra parte glorificar o denostar a cualquier persona por una frase puntual en las redes sociales en vida o tras su fallecimiento pues tampoco es que me parezca muy razonable. Lo que cuenta es la trayectoria de las personas, no lo que se diga con acierto o con desacierto en un determinado momento.
Blanco, en botella y que proviene de un animal que hace muuuu…
