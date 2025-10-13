Tres años de la muerte de Jesús Candel, Spiriman: un referente en la lucha por la sanidad pública que falleció de cáncer de pulmón

Este lunes 13 de octubre se cumplen tres años del fallecimiento del médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman. El sanitario fallecía tras no superar el cáncer de pulmón que padecía hacía más de dos años. Candel se convirtió en todo un referente en la lucha por la sanidad pública. Presidía la asociación Justicia por la Sanidad, desde la que se canalizaron numerosas manifestaciones y protestas en toda Andalucía por este objetivo.