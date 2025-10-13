edición general
Tres años de la muerte de Jesús Candel, Spiriman: un referente en la lucha por la sanidad pública que falleció de cáncer de pulmón

Este lunes 13 de octubre se cumplen tres años del fallecimiento del médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman. El sanitario fallecía tras no superar el cáncer de pulmón que padecía hacía más de dos años. Candel se convirtió en todo un referente en la lucha por la sanidad pública. Presidía la asociación Justicia por la Sanidad, desde la que se canalizaron numerosas manifestaciones y protestas en toda Andalucía por este objetivo.

Torrezzno
Qué fácil es tirar mierda de la persona que más ha hecho por la sanidad pública andaluza. Lo que le jode a muchos es que atacase a los caciques del PSOE y a María Jesús Montero en particular, ganándoles la batalla, consiguiendo que los dos hospitales en Granada siguiesen en pie. Sus marchas ciudadanas no han tenido rival.

A día de hoy su fundación UAPO sigue ayudando a cientos de pacientes oncológicos, de la cual soy socio

www.fundacionuapo.org

Aquí se ve, le cae careta a muchos,…
5
#11 omega7767
#9 hay que ser negativo para centrarse en las "cositas" de alguien que ha hecho tantisimo por la sanidad publica
2
Torrezzno
#11 mucho toxico y vendido
0
#17 mcfgdbbn3
#9: El problema es salir de Málaga para meterse en Malagón.

La salida del PSOE no ha ayudado a la mejora de la sanidad, y la prueba la tienes en el escándalo de las mamografías.

Si hubiera sido salir el PSOE para entrar IU, Podemos... y gobernar ellos, sí hubiera podido haber sido una mejora.
0
Torrezzno
#17 puede que si o puede que no. Los andaluces no podemos esperar a que los políticos arreglen algo. Son solo caciques que nos quieren controlar. Únicamente mediante la cooperación ciudadana se puede llegar a algo
0
#20 mcfgdbbn3
#19: Sí, pero ya verás cómo para la próxima vuelven a salir los mismos.

Y si alguien hace críticas de la sanidad actual... seguro que no lo airean tanto en los medios.
0
HeilHynkel
¿Referente? ¿El vendido al PP?

Claro, es Telecinco.
1
Democrito
Una persona con nobles ideales al que le perdían las formas.
Una pena su pérdida porque nadie ha recogido el testigo de forma tan personal.
3
#5 xavigo
Sí, un referente de lucha por la sanidad pública.

Y también - y por desgracia - otro continuador de la idea de que al cáncer “se le vence” con actitud y alimentación.

No se puede confundir la voluntad de vivir con la capacidad de curación. Es injusto y peligroso convertir una muerte en culpa por no querer o no haber hecho lo suficiente.

Edit: #4 ha puesto el enlace
3
frankiegth
#4 #5 #6. Yo creo que hay que entender lo que pretende decir. Si esa frase se interpreta de forma literal simplemente no habría cancer. Jesus Candel, Spiriman, era un medico y una persona pasional en la vida y en lo suyo, y es así como debe entenderse e interpretarse esa frase de ánimo y lucha dirigida a toda persona que lucha contra un cancer.

Eso por una parte, por la otra parte glorificar o denostar a cualquier persona por una frase puntual en las redes sociales en vida o tras su fallecimiento pues tampoco es que me parezca muy razonable. Lo que cuenta es la trayectoria de las personas, no lo que se diga con acierto o con desacierto en un determinado momento.
0
StuartMcNight
#4 No lo entientes. Jesus Candel lo que pasa es que no queria curarse de cancer. El es la mejor prueba de sus teorias magufas.
1
#12 malarte
¿Dónde están esas decenas de miles de ciudadanos andaluces y granadinos en particular sacados a la calle en masa por este personaje y tan ofendidos por un cambio administrativo en la gestión de los hospitales al grito de, agárrate… “nos cierran los hospitales” ahora que muchas de nuestras mujeres están en peligro real de sufrir un cáncer por culpa de incompetentes criminales.
2
Torrezzno
#12 donde esta candel para liderarlo? Acaso dudas de que no lo haría? Rojos y azules misma mierda son
0
#15 malarte
#14 Desde el 2919, primer año triunfal de Juanma en Andalucía solo abrió la boca para afirmar que el COVID era un “pollavirus” y que del cáncer se curaba con voluntad.
Blanco, en botella y que proviene de un animal que hace muuuu…
0
elGude
#15 2919, joder si que ha pasado tiempo.
0
#8 Leon_Bocanegra
El problema es que aparte de ser un luchador por la sanidad pública, se convirtió en un luchador contra la salud pública.
1
#10 omega7767
un heroe por su lucha incansable por la sanidad pública

error mandando el mensaje dos veces... problema del navegador cargando
1
#2 Strandedandbored
Otro caso en el que el personaje acabó comiéndose a la persona
1
#7 omega7767
un heroe por su lucha incansable por la sanidad pública
0

