edición general
7 meneos
14 clics

La negativa de los maquinistas a prestar el servicio deja sin trenes de Rodalies a Catalunya por segundo día consecutivo

Los maquinistas se han plantado este jueves y se han negado a conducir los trenes de Rodalies en Catalunya, dejando a la población sin servicio por segundo día consecutivo a pesar de que el Govern anunció el miercoles que esta mañana se reanudarían de manera “progresiva” tras el accidente mortal del pasado lunes en Gelida.

| etiquetas: rodalies , catalunya , adif , maquinistas
6 1 1 K 51 actualidad
3 comentarios
6 1 1 K 51 actualidad
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
#0 Han debido de actualizar la noticia: La negativa de los maquinistas a prestar el servicio deja sin trenes de Rodalies a Catalunya por segundo día consecutivo

Los maquinistas se han plantado este jueves y se han negado a conducir los trenes de Rodalies en Catalunya, dejando a la población sin servicio por segundo día consecutivo a pesar de que el Govern anunció el miercoles que esta mañana se reanudaría de manera “progresiva” la circulación de los trenes tras el accidente mortal del pasado lunes en Gelida.
0 K 16
cosmonauta #2 cosmonauta
#1 Actualizo. Gracias
0 K 13
#3 AlexGuevara *
Otro capítulo más. Es de vergüenza para arriba el maltrato sistemático al que el Estado central somete a los catalanes con este servicio tercermundista de tren Rodalies Renfe

Para cobrarnos impuestos en cambio la puntualidad es exquisita. Provocándonos un déficit fiscal anual del 10% en nombre de una solidaridad impuesta a una comunidad que supone es rica y productiva pero cuyos servicios públicos (sanidad, educación, transporte) no paran de degradarse claramente año tras año

Todo ello, a a…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame