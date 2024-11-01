La negativa de los maquinistas a prestar el servicio deja sin trenes de Rodalies a Catalunya por segundo día consecutivo

Los maquinistas se han plantado este jueves y se han negado a conducir los trenes de Rodalies en Catalunya, dejando a la población sin servicio por segundo día consecutivo a pesar de que el Govern anunció el miercoles que esta mañana se reanudarían de manera “progresiva” tras el accidente mortal del pasado lunes en Gelida.
| etiquetas: rodalies , catalunya , adif , maquinistas
Para cobrarnos impuestos en cambio la puntualidad es exquisita. Provocándonos un déficit fiscal anual del 10% en nombre de una solidaridad impuesta a una comunidad que supone es rica y productiva pero cuyos servicios públicos (sanidad, educación, transporte) no paran de degradarse claramente año tras año
