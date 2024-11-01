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Trasladado a Las Palmas un buque con el mayor alijo de cocaína de la historia: entre 30 y 45 toneladas

La Guardia Civil ha interceptado en el Atlántico un buque que transportaba el mayor alijo de droga registrado hasta la fecha por España en alta mar: entre 30 y 45 toneladas de cocaína. Dicha embarcación, el Arconian, ha sido trasladada hasta la base naval de Las Palmas de Gran Canaria, lugar en el que atracó en torno a las 19:30 horas de la tarde, según ha adelantado Canal Sur. El buque fue detenido el pasado viernes y ahora está siendo inspeccionado por los agentes.

| etiquetas: las palmas , buque , cocaína , toneladas , farlopa
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
Marsela #6 Marsela
#5 Nunca antes había leído semejante cantidad de cocaína. 8 toneladas es una cantidad gigantesca.
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Dramaba #10 Dramaba
#6 Qué barco?!?
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a69 #14 a69
#6 Cuando ves las 4 toneladas de pura cocaína como la que han desembarcado del barco de verdad impresiona.
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Mark_ #17 Mark_ *
#14 sobre todo cuando le restas envoltorios y demás plásticos y se queda en dos toneladas así, en crudo.
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manzitor #19 manzitor
#17 Pues una tonelada ya da para una fiesta en condiciones
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#1 Leon_Bocanegra
Entre 30 y 45, ya diremos la cifra total cuando todos tengan su parte
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Arconian se llamaba el buque...
No tuvieron huevos a llamarlo Narconian xD
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#1 Me parece una auténtica barbaridad esas 15-25 toneladas que han incautado.
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sotillo #8 sotillo
#1 Ya da para una intervención de un grupo de portaaviones norteamericano, seguro que lo de Hormuz va a ser una distracción
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asbostrusbo #9 asbostrusbo
#1 el centro de estupefacientes va a medir la pureza de las 25 toneladas
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ZomIneck #4 ZomIneck
Enhorabuena a los agraciados .
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a69 #15 a69
#4 La base naval estará cerrada los próximos días por unos asuntos. Todos los efectivos quedan concentrados en ella hasta nueva orden.
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Connect #11 Connect
Si se están atreviendo a embarcar tamaña cantidad de droga, no quisiera saber la de tiempo que llevan metiendo cargamentos similares.

Europa es ya un narcocontinente con múltiples puertos de entrada.
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Narmer #21 Narmer
#11 Eso, en mi opinión, es otro motivo más para legalizarla. Si va a entrar y la gente se va a drogar de todos modos, que el Estado la regule y saque beneficio. Que a esos yonkis luego hay que tratarlos en la SS.
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Vodker #2 Vodker
Entre 30 y 45 toneladas puede haber muuuuuucha merma. Con esto, ya ni el chiste de siempre tiene sentido.
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lvalin #20 lvalin
Si, como tú, también yo entré solo por los comentarios..... :troll:
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#7 casicasi *
Si eso es lo incautado, imaginen lo que está entrando. Sólo suponiendo que incautan el 10%, y me parece mucho (¿qué negocio aguanta con pérdidas del 10% de la mercancía?), ahi están pasando 250 toneladas...
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#13 Strandedandbored
20 toneladas de cocaina?
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#18 Beltza01
#13 Eso es. 12 toneladas brutas. Que quitando el embalaje y la humedad del barco se quedan en menos.
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#12 Beltza01
Han dicho si son toneladas métricas?
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#16 diablos_maiq
#12 milimétricas
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menéame