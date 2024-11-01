Trasladado a Las Palmas un buque con el mayor alijo de cocaína de la historia: entre 30 y 45 toneladas

La Guardia Civil ha interceptado en el Atlántico un buque que transportaba el mayor alijo de droga registrado hasta la fecha por España en alta mar: entre 30 y 45 toneladas de cocaína. Dicha embarcación, el Arconian, ha sido trasladada hasta la base naval de Las Palmas de Gran Canaria, lugar en el que atracó en torno a las 19:30 horas de la tarde, según ha adelantado Canal Sur. El buque fue detenido el pasado viernes y ahora está siendo inspeccionado por los agentes.