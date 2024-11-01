Tras la publicación de los expedientes de Epstein, ¿por qué se han producido tan pocas detenciones? (Eng)

En los más de dos meses transcurridos desde que el Departamento de Justicia publicara su última remesa de expedientes sobre la investigación de Jeffrey Epstein, los fiscales no han presentado ningún nuevo cargo basado en dichos documentos, a pesar de que los legisladores federales de ambos partidos siguen exigiendo que se rindan cuentas.
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Además estáis mirando el dedo y no la luna. ¿Nadie se fija en su mujer y quien es su papi?
Quizás para eso tanto viaje de Ayuso para entrevistarse con Mr. Zanahorio, para explicarle que es lo que tiene que hacer y como lo tiene que hacer tu fiscal de confianza para que tus escándalos no se investiguen.