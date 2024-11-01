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Tras la publicación de los expedientes de Epstein, ¿por qué se han producido tan pocas detenciones? (Eng)

Tras la publicación de los expedientes de Epstein, ¿por qué se han producido tan pocas detenciones? (Eng)

En los más de dos meses transcurridos desde que el Departamento de Justicia publicara su última remesa de expedientes sobre la investigación de Jeffrey Epstein, los fiscales no han presentado ningún nuevo cargo basado en dichos documentos, a pesar de que los legisladores federales de ambos partidos siguen exigiendo que se rindan cuentas.

| etiquetas: epstein , lista epstein , trump , pam bondi , eeuu , pedofilo , menores
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8 comentarios
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elGude #2 elGude
Porque son blancos ricos, si hubiera algún trans o gay o de izquierdas, abrirían todos los telediarios. A ver, sale Aznar y no ha pasado nada ¿Que habría pasado si saliera Zapatero?
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reivaj01 #4 reivaj01
Pues igual que pasó con WikiLeaks, con los papeles de Panamá, con la lista Falciani, etc.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Afectan a los intocables. Sencillo y para todos.

Además estáis mirando el dedo y no la luna. ¿Nadie se fija en su mujer y quien es su papi?
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Dragstat #8 Dragstat
Esa pregunta implica que se aplica la misma justicia a todos, cuando no es así.
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pepel #6 pepel
Ha habido numerosos ceses.
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Nube_Gris #7 Nube_Gris *
#6 El más sonado el de la fiscal general... por no haber sido capaz de parar la investigación... :palm:

Quizás para eso tanto viaje de Ayuso para entrevistarse con Mr. Zanahorio, para explicarle que es lo que tiene que hacer y como lo tiene que hacer tu fiscal de confianza para que tus escándalos no se investiguen. ¬¬
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MAVERISCH #3 MAVERISCH
Es un poco rara la pregunta. Se supone que se publican para el público papeles que estaban ya en poder del Departamento de Justicia. Publicarlos no es algo que debiera provocar nuevas detenciones, como si fuera información que antes ellos desconocían.
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tul #5 tul
#3 por verguenza torera
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menéame