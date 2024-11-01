edición general
Tras los nazis en la Luna los productores de 'Iron Sky' preparan 'Deep Red', una trilogía sobre comunistas en Marte [ENG]

Tero Kaukomaa y Timo Vuorensola, productor y director detrás de la saga de nazis en la Luna, han anunciado que están desarrollando una nueva trilogía titulada Deep Red. Si Iron Sky exploraba la idea de que los nazis huyeron a la Luna, Deep Red parte de una premisa igualmente audaz: la Unión Soviética no perdió la carrera espacial. En secreto, los comunistas establecieron una colonia en Marte en la década de 1950 y han pasado los últimos 70 años construyendo una utopía socialista en el Planeta Rojo.

alfre2 #1 alfre2
Jaja, planeta rojo. Rojo, sabes? Como los rojos y tal. La prueba es irrefutable.

:foreveralone: conozco la salida. Ya me voy
Pacman #2 Pacman
#1 No te vayas, quedamos en Urano si acaso. :pagafantas:
alfre2 #3 alfre2
#2 mejor en Eltuyo, que queda closer, you know? :troll:
Battlestar #5 Battlestar
Y supongo que luego vendrán los crossover
BlackDog #4 BlackDog
Que grande, esto es como lo de Red Son donde pudimos ver como el comunismo convirtió a una buena persona como era Superman en un genocida asesino
