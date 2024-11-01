Tras más de 50 años los Super Sentai, los Power Rangers originales, dicen adiós  

Tras más de 50 temporadas, 2500 capítulos y un sin fin de historias los Super Sentai terminaron su ultima mision. Desde su debut en 1975 se convirtió en una institución cultural en Japón, ofreciendo equipos muy coloridos, batallas de mechas gigantes y villanos. En 1993, la empresa Saban Entertainment creó una serie donde los combates eran de Super Sentai y los adolescentes eran los Power Rangers Americanos. Con un espectáculo a todas luces, con cameos, peleas y una pose final historica, Super Sentai finalizó su transmión tras 51 años.
| etiquetas: super sentai , power rangers , toei