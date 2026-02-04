·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6494
clics
Pantomima full: hombre performativo
6007
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
4765
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
2952
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
2603
clics
EE.UU. e Israel atacan Irán, en vivo: última hora, imágenes y noticias
más votadas
591
VÍDEO | Susan Sarandon, sobre Pedro Sánchez: "Ha estado siempre del lado correcto de la historia"
280
Israel lanza un ataque contra Irán [EN]
505
Un vídeo muestra la lujosa reforma realizada por el hijo de una concejala del PP en una VPO de Alicante que se ha quedado
530
Juan Carlos I: golpista, putero y ladrón
584
Losantos difundió el bulo de la enfermedad de Pedro Sánchez
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
90
meneos
911
clics
Tras el ataque conjunto contra Irán, reportan explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait
Tras el ataque conjunto contra Irán, reportan explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait
|
etiquetas
:
guerra
,
trump
,
golfo pérsico
,
irán
,
israel
51
39
1
K
438
actualidad
60 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
51
39
1
K
438
actualidad
Comentarios destacados:
#3
Ojala le hundan un portaviones a los hdp ... a ver como se recupera el mierda de Trump de eso.
Una pregunta ¿el EEUU puede declarar una guerra de este tipo sin llevarla antes al congreso? ... ¿solo decide el y sus cuatro monos amaestrados de su gobierno?
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
oceanon3d
*
Ojala le hundan un portaviones a los hdp ... a ver como se recupera el mierda de Trump de eso.
Una pregunta ¿el EEUU puede declarar una guerra de este tipo sin llevarla antes al congreso? ... ¿solo decide el y sus cuatro monos amaestrados de su gobierno?
32
K
312
#6
Sinfonico
#3
Creo que no puede sin permiso del congreso, le pasará algo?, lo dudo...
4
K
57
#7
ansiet
#3
Habria que preguntarle esto a Feijoó
1
K
25
#24
josde
#7
Estará dando palmas con las orejas.
0
K
20
#8
Supercinexin
#3
¿Uno? Deberían hundírselos todos. Por justicia con los millones de muertos en todo el mundo y civilizaciones destruidas que su asqueroso imperio ha causado los últimos ochenta años.
18
K
179
#14
Dav3n
#8
Pues parece que han atacado instalaciones de reparación naval en Bahrein, así que ojo porque eso parece un guiño guiño hacia la flota usana...
Mi botella está lista para ser descorchada.
8
K
104
#16
Asimismov
#8
el portaaviones del Mediterráneo, no está para atacar a Irán, está para frenar a Turquía y Egipto, no sea que se pongan nerviosos y ataquen a quien no deben
2
K
32
#9
alfre2
#3
nada nuevo. Alguien recuerda si Adolfo llevó al Bundestag el asunto de la anexión de los Sudetes? Y lo de Polonia?
3
K
38
#10
WcPC
#3
Hace no mucho decían por aquí que Trump no podía declarar una guerra porque separación de poderes y noseque otra historia de fantasía.
1
K
27
#50
tul
#10
nafadas sin sentido, usa lleva sin declarar una guerra desde el ataque de japon de la wwII y ha empezado unas cuantas desde entonces.
1
K
25
#60
WcPC
*
#50
Perdón, decía que no podía atacar sin que el congreso votara, no declarar la guerra.
Como tú dices, no declaran la guerra desde que se la declararon a él en la 2ªGM
0
K
12
#59
alpoza
*
#10
no lo llamaran guerra, sino defensa preventiva u operacion militar especial.
0
K
9
#17
D303
#3
No para declarar una guerra debe ir al congreso pero actualmente la legalidad de las acciones estadounidenses son de risa.
1
K
25
#19
mecheroconluz
#3
¿Preguntas si Trump es capaz de hacer algo ilegal?
5
K
55
#20
oceanon3d
#19
Touché
0
K
8
#22
crateo
#3
Puede tomar acciones militares, pero no financiar una guerra abierta.
0
K
10
#33
hachede8
#3
no debería pero se la trae floja.
0
K
6
#35
Spirito
#3
La extrema derecha de EEUU hace lo que le da la gana.
Veremos a ver qué ocurre pero ésto tiene mala pata para todos.
1
K
16
#49
Raúl_Rattlehead
#3
Creo que técnicamente puede, aunque seguramente tenga algún coste, pero técnicamente están apoyando un ataque de Israel. Aunque todos sabemos que quien esta detrás realmente es EEUU, oficialmente, Israel ha iniciado los ataques con el apoyo de EEUU.
0
K
8
#5
cocolisto
"Reportan una fuerte explosión en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos". ¿No está allí el putero?.
8
K
91
#32
soberao
*
#5
Lo que no entiendo como la Casa Real no se lo ha traído ya de allí sabiendo la que se iba a liar en breve. ¿Quién asesora a Felipe VI sobre la seguridad de su padre? ¿No tiene casa en Portugal para esperar allí el debate de dónde fija su residencia fiscal? Es que es increíble, ¿esta gente en qué está? ¿No les han avisado desde el ministerio que esa zona es un polvorín gracias a la locura fascista sionista?
www.ondacero.es/noticias/sociedad/casa-real-reitera-que-juan-carlos-pu
0
K
15
#39
Glidingdemon
#32
Cuando se piro para allá nos preguntaron acaso? Por mi parte hasta que no devuelva toda su fortuna se puede quedar allí o donde le plazca, menos aquí en España. Como si le mandan 100 pepinos para cargarselo la misma preocupación que tiene su nuera tenemos que tener los demás, ella por sus hijas, nosotros por perjudicados.
1
K
20
#40
Rembrandt
#39
devolver su fortuna? .... así que le perdonas sus delitos por ser rey o como va?
No. Que se le juzgue por sus delitos y luego que vuelva... a Alcalá Meco o a hacer trabajo social en Vallecas .... o lo que sea. Que ya tiene una edad y quizás solo deba ir a prisión su hijo.
1
K
25
#41
soberao
*
#39
Bueno, ahora vendría como refugiado buscando asilo político porque están bombardeando la zona donde fijó su residencia.
Fuera ya de bromas, su seguridad como la de otros españoles en la zona está ahora en suspenso por las acciones de EE.UU e Israel que se saltan todas las normas sin pensar antes en las consecuencias.
Espero que tengan refugios antiaéreos por que no solo es un peligro los misiles sino la metralla que puede caer en otros sitios cuando los interceptan...
0
K
15
#42
Hemin
#32
a lo mejor es que no quieren que vuelva y se finiquite rapido el asunto
0
K
6
#34
meneanteBlanco
*
#5
¿Insinúas que la desclasificación de los papeles del 23f guarda alguna relación con esta guerra?
2
K
30
#44
alambique
#34
Claro, y también esto acerca a Alonso a Ferrari
0
K
6
#1
Sinfonico
*
Parace ser que Irak también está atacando Israel o siendo atacado por éste....yo ya me pierdo... se está liando parda
2
K
44
#4
javic
#1
a priori serán milicias iraquíes.
1
K
25
#13
Dav3n
#1
Irán ya avisó que esta vez no permitirían numeritos con ataques estéticos como los de los B2 y que cualquier agresión terminaría con una guerra regional porque pensaban atacar todas las bases de EEUU en la región.
Desde luego no se puede decir que no avisaran...
9
K
77
#29
soberao
*
#13
Esto solo va a provocar que esos países se metan contra Irán cuando es contra bases de EE.UU, están atacando bases americanas pero se considera un ataque al suelo y la soberanía de esos países. Al final van a estar todos en guerra menos EE.UU e Israel que van a estar como los colonos sionistas viendo como se bombardean desde la distancia y organizando quien va al frente primero para ver por dónde vienen los tiros.
0
K
15
#45
tul
#29
no puede considerarse un ataque a la soberania de esos paises porque el territorio de las bases gringas es suelo americano para todo, no solo para lo que les interese a ellos.
0
K
13
#48
soberao
*
#45
La base de Rota es compartida, un ataque a Rota sería un ataque a una base española además de un ataque usando a la población de la bahía como escudo humano. Como si no hubiera zonas de la costa de Cádiz despobladas donde poner una base que no suponga un riesgo para los civiles de la zona.
Las bases americanas además de un peligro y una complicidad son un peligro para la nación y aquí se ve.
0
K
15
#54
tul
#48
eso que mientes es la version oficial, en la realidad es una base gringa donde los españoles no pueden ni acercarse a la valla.
0
K
13
#58
powernergia
*
#13
No creo que Irán este en condiciones de hacer mucho mas que algunos misiles de los que tal vez alguno acierte, el desequilibrio en todos los sentidos es brutal.
#11
0
K
11
#21
obmultimedia
#1
Trump ya tiene su guerra ansiada para perpetrarse en el poder.
2
K
22
#31
omegapoint
#21
y el nobel de la paz
1
K
21
#2
Javi_Pina
Cuando Israel atacó objetivos palestinos dentro de Catar no pasó nada (recordemos el misil contra el equipo negociador palestino). Aver qué pasa cuando hace lo mismo Irán con objetivos americanos.
4
K
44
#18
Solinvictus
#2
te lo adelanto, nada.
0
K
6
#11
sebiyorum
Estoy escuchando a distintos analistas y hablan que lo que está ocurriendo ahora mismo y que es mucho peor que la invasión de EEUU en Irak. Irán tiene un potencial militar cien veces mayor que Irak. Trump acaban de dar una patada a un avispero
4
K
38
#15
Dav3n
*
#11
Hombre, solo hay que ver lo bien que están parando los misiles con sus estupendos sistemas AA, eh?
Decían por aquí que los iranís no podían... Pues ya vemos que igual es que no querían...
2
K
34
#12
JuanCarVen
Todo esto con el objetivo de tratar de torpedear comercialmente a China.
2
K
32
#25
crateo
#12
China solo recibe un 6% de su petróleo de Irán, y va en su mayoría a refinerías privadas.
Ese 6% lo cambia por petróleo árabe o ruso y se acabó
0
K
10
#28
IkkiFenix
#25
No estoy tan seguro
www.youtube.com/watch?v=7tM3pT1EXo0
en.wikipedia.org/wiki/Iran–China_25-year_Cooperation_Program
0
K
14
#53
tul
#28
ni caso, solo sabe mentir
www.visualcapitalist.com/breaking-down-irans-oil-exports-by-country/
1
K
27
#26
bibubibu
Espero que Irán siga lanzando pepinos por doquier hacia todos lados.
1
K
16
#23
platypu
Iran atacando poblaciones de paises extranjeros? Me da que no han pensado bien las consecuencias
2
K
16
#27
Waves
#23
Han atacado bases militares de los estados terroristas que han iniciado el ataque.
1
K
21
#30
platypu
#27
Tienes 10 años? esos misiles han entrado en espacio aereo extranjero y volado sobre ciudades, ni siquiera han dado la mayoria en el blanco
5
K
-18
#55
Raziel_2
#23
Da igual que lo hayan pensado bien o no. Es lo que están haciendo porque Trump y Netanyahu tienes ansias de sangre y les suda la polla el reguero de muerte que dejen a su paso.
0
K
10
#37
IkkiFenix
En directo:
www.youtube.com/watch?v=2-p1dJ99aCk
0
K
14
#38
Rembrandt
#37
qué clase de mierda de canal es ese?
0
K
10
#52
Natxelas_V
#46
O sea, contra el régimen de los ayatolás que han matado entre 3000 y 30000 ciudadanos hace unas semanas, verdad? O estamos a favor de eso? Es que soy medio lelo y no lo entiendo.
0
K
8
#43
Natxelas_V
Imagino que la izquierda patria va con la teocracia iraní, que acaba de matar a más de 3000 ciudadanos por salir a manifestarse, verdad?
0
K
8
#46
Waves
#43
Yo personalmente voy contra los abusones que tienen impunidad para lanzar ataques terroristas donde quieren.
0
K
8
#47
Rembrandt
#43
lo que si es verdad es que tu siempre vas con miliki y fofito
0
K
10
#51
Natxelas_V
#47
jajaja es que es muy divertido venir aquí para "pelear" con todos.
0
K
8
#56
IkkiFenix
*
#43
Hombre, en este caso esta claro quienes son los agresores, no? Pero bueno, al menos no dices que son 60.000 como hacen otros.
0
K
14
#57
Natxelas_V
*
#56
elpais.com/internacional/2026-02-04/la-brutalidad-de-la-represion-de-l
Yo, lo que diga siempre Lo país.
0
K
8
#36
chupacabres
Pero no había colocado EEUU no se cuántos sistemas de defensa aérea e interceptación por todo esos países rodeando irán?
0
K
6
Ver toda la conversación (
60
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Una pregunta ¿el EEUU puede declarar una guerra de este tipo sin llevarla antes al congreso? ... ¿solo decide el y sus cuatro monos amaestrados de su gobierno?
Una pregunta ¿el EEUU puede declarar una guerra de este tipo sin llevarla antes al congreso? ... ¿solo decide el y sus cuatro monos amaestrados de su gobierno?
Mi botella está lista para ser descorchada.
Como tú dices, no declaran la guerra desde que se la declararon a él en la 2ªGM
Veremos a ver qué ocurre pero ésto tiene mala pata para todos.
No. Que se le juzgue por sus delitos y luego que vuelva... a Alcalá Meco o a hacer trabajo social en Vallecas .... o lo que sea. Que ya tiene una edad y quizás solo deba ir a prisión su hijo.
Fuera ya de bromas, su seguridad como la de otros españoles en la zona está ahora en suspenso por las acciones de EE.UU e Israel que se saltan todas las normas sin pensar antes en las consecuencias.
Espero que tengan refugios antiaéreos por que no solo es un peligro los misiles sino la metralla que puede caer en otros sitios cuando los interceptan...
Desde luego no se puede decir que no avisaran...
Las bases americanas además de un peligro y una complicidad son un peligro para la nación y aquí se ve.
#11
Decían por aquí que los iranís no podían... Pues ya vemos que igual es que no querían...
Ese 6% lo cambia por petróleo árabe o ruso y se acabó
www.youtube.com/watch?v=7tM3pT1EXo0
en.wikipedia.org/wiki/Iran–China_25-year_Cooperation_Program
Yo, lo que diga siempre Lo país.