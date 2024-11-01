Tras el apagón, hay más de 8.000.000 kWh de autoconsumo instalados: “los paneles solares son un electrodoméstico esencial”, según el CEO de la UNEF

El gran apagón de 2025 transformó la percepción del autoconsumo en España, impulsando a muchos ciudadanos a instalar paneles solares para ganar independencia energética. El país supera ya los 8 millones de kWh de autoconsumo. Aunque el crecimiento residencial se ha ralentizado, la demanda sigue estable y orientada a la resiliencia. La UNEF propone reducir IVA, ampliar el autoconsumo compartido y simplificar trámites. El 66 % de los propietarios de sistemas fotovoltaicos planea integrar aerotermia en los próximos 3 años para maximizar ahorros