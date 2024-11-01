Tras el apagón, hay más de 8.000.000 kWh de autoconsumo instalados: “los paneles solares son un electrodoméstico esencial”, según el CEO de la UNEF

El gran apagón de 2025 transformó la percepción del autoconsumo en España, impulsando a muchos ciudadanos a instalar paneles solares para ganar independencia energética. El país supera ya los 8 millones de kWh de autoconsumo. Aunque el crecimiento residencial se ha ralentizado, la demanda sigue estable y orientada a la resiliencia. La UNEF propone reducir IVA, ampliar el autoconsumo compartido y simplificar trámites. El 66 % de los propietarios de sistemas fotovoltaicos planea integrar aerotermia en los próximos 3 años para maximizar ahorros
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Para empezar, muchos instaladores han puesto inversores huawei, que solo admiten sus baterias luna (que son mucho más caras)
Y además no suelen tener modo backup, es decir, no funcionan aislados.
Con lo que, en muchos casos, sale a cuenta cambiar el inversor
Para probarlo puse un ipc en la acometida, antes del relé de transferencia, al desconectar hacia el cambio perfecto, al conectarlo también lo hacía. Después eliminé ese ipc, que solo lo quería para probar.
CC #10
En relé tiene dos entradas, la principal la tengo a la acometida y la secundaria a la salida del backup box. Si hay electricidad de la red, el relé la deja pasar, si no hay, me aísla de la red y me alimento del inversor. Probado y en el cambio de red a backup tarda como medio segundo, el router se reinicia pero el horno no pierde las hora. El cambio al revés es instantáneo.
Como te ha dicho @danitc compra un inversor deye, que ahora son los que son más abiertos y baratillos. Lo que tiene que soportar es backup.
elalmacenfotovoltaico.com/es/servicios/692-tramitacion-y-legalizacion-
Pero vamos, que seguro que si preguntas en cualquier foro o canal de Telegram sobre el tema, hay un técnico en tu zona que te mueve el papeleo.