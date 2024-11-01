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Tras el apagón, hay más de 8.000.000 kWh de autoconsumo instalados: “los paneles solares son un electrodoméstico esencial”, según el CEO de la UNEF

Tras el apagón, hay más de 8.000.000 kWh de autoconsumo instalados: “los paneles solares son un electrodoméstico esencial”, según el CEO de la UNEF

El gran apagón de 2025 transformó la percepción del autoconsumo en España, impulsando a muchos ciudadanos a instalar paneles solares para ganar independencia energética. El país supera ya los 8 millones de kWh de autoconsumo. Aunque el crecimiento residencial se ha ralentizado, la demanda sigue estable y orientada a la resiliencia. La UNEF propone reducir IVA, ampliar el autoconsumo compartido y simplificar trámites. El 66 % de los propietarios de sistemas fotovoltaicos planea integrar aerotermia en los próximos 3 años para maximizar ahorros

| etiquetas: apagon , autoconsumo , fotovoltaica
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
estemenda #7 estemenda
kWh es unidad de producción, no de potencia.
4 K 48
#9 colemur
#7 Es verdad. Y lo ponen en el titular. Ni puñetera idea tienen en esta web de cosas de electricidad.
2 K 32
#1 candonga1
Por muchas placas que pongas, si hay otro apagón y no tienes baterías, te quedas a oscuras.
1 K 33
#2 tropezon *
#1 Y más cosas, no solo las baterías.
Para empezar, muchos instaladores han puesto inversores huawei, que solo admiten sus baterias luna (que son mucho más caras)
Y además no suelen tener modo backup, es decir, no funcionan aislados.

Con lo que, en muchos casos, sale a cuenta cambiar el inversor
4 K 64
#4 maestrodenada
#2 puedes ampliar eso, me interesa poner placas con batería pero de una manera que ante un apagon sigan funcionando, no por un apagón general sino por.tormentas etc que en miz ona rural es mas comun
1 K 16
#10 candonga1
#4 Placas + inversor de aislada + baterías.
1 K 24
#13 maestrodenada
#10 y con eso es suficiente para cambiar cuando hay corriente de fuera a cuando. O como dice #12 , porque lo que comenta #12 me parece fácil de aplicar y ese segundo de cambio mucjo mas que asumirlo, cuanto puede costar hacer la instalación asi a diferencia de una normal, en mi zona la mayoría de electricistas me comentan que o aislada o conectada que funcione de las dos es muy dificil o caro , y al final vivir en una zona rural hace que la oferta de electricista e instalador sea poca
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#16 Pastis *
#13 lo hice yo, asi que mano de obra cero euros. Relé de transferencia unos 30€, Automatic Switchbox Backup GROWATT ATS-S 175€. Luego el pequeño material de cable, pines, etc, que no llegaría a 10€.
Para probarlo puse un ipc en la acometida, antes del relé de transferencia, al desconectar hacia el cambio perfecto, al conectarlo también lo hacía. Después eliminé ese ipc, que solo lo quería para probar.
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DaniTC #14 DaniTC *
#4 lo mejor es un deye. Ahora en el obramat están super baratos, apenas 900€. Tienes tú zona de backup sin líos raros, sin comprar nada extra. Puedes enchufar al puerto de backup toda la casa, porque gestiona 6kw pico con un margen exagerado, así que ya ves... Se te va la luz y ni te enteras.

CC #10
0 K 11
#12 Pastis
#4 yo inversor growatt, compré el backup box growatt por unos 180 euros y use un relé de transferencia.
En relé tiene dos entradas, la principal la tengo a la acometida y la secundaria a la salida del backup box. Si hay electricidad de la red, el relé la deja pasar, si no hay, me aísla de la red y me alimento del inversor. Probado y en el cambio de red a backup tarda como medio segundo, el router se reinicia pero el horno no pierde las hora. El cambio al revés es instantáneo.
1 K 11
#15 tropezon
#4 Pues que no compres Huawei, que sale muy caro.

Como te ha dicho @danitc compra un inversor deye, que ahora son los que son más abiertos y baratillos. Lo que tiene que soportar es backup.
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sotillo #5 sotillo
#2 Los inversores hoy día no son caros, por la diferencia de precio de las baterías casi se paga solo y siguen bajando
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#8 colemur
#1 pero la gente no es tonta y pondrá baterías.
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ruinanamas #3 ruinanamas
¿Recomendais alguna web que indique paso a paso la gestión administrativa que hay que hacer para la instalación? Desconozco cual es el procedimiento, si estoy obligado a enganchar el sistema a la red electrica o si puedo montar el sistema totalmente autónomo.
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sotillo #6 sotillo
#3 Lo mejor es que contactes con un profesional de tu zona y te diga el presupuesto y el papeleo
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DaniTC #11 DaniTC *
#3 pregunta en elalmacenfotovoltaico. Gestionaban la documentación con industria y te proporcionan las cajas para hacer plug and play.

elalmacenfotovoltaico.com/es/servicios/692-tramitacion-y-legalizacion-

Pero vamos, que seguro que si preguntas en cualquier foro o canal de Telegram sobre el tema, hay un técnico en tu zona que te mueve el papeleo.
1 K 21

menéame