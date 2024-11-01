Transformar la energía solar diurna en despachable por la noche tendría un coste de 65 €/MWh

Los costes de almacenamiento de baterías a gran escala han seguido cayendo drásticamente este año tras la fuerte disminución de 2024. Si la mitad de la generación solar diurna se traslada a la noche, el coste de almacenamiento añade aproximadamente 33 $/MWh al coste total de la energía solar. El precio promedio de la electricidad solar en 2024 fue de 43 $/MWh. Convertir esta electricidad diurna barata en un perfil despachable más cercano al de demanda resultaría en un coste total de 76 $/MWh, que al cambio son 65€/MWh, es decir 0,065 €/kWh.