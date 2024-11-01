edición general
Transformar la energía solar diurna en despachable por la noche tendría un coste de 65 €/MWh

Los costes de almacenamiento de baterías a gran escala han seguido cayendo drásticamente este año tras la fuerte disminución de 2024. Si la mitad de la generación solar diurna se traslada a la noche, el coste de almacenamiento añade aproximadamente 33 $/MWh al coste total de la energía solar. El precio promedio de la electricidad solar en 2024 fue de 43 $/MWh. Convertir esta electricidad diurna barata en un perfil despachable más cercano al de demanda resultaría en un coste total de 76 $/MWh, que al cambio son 65€/MWh, es decir 0,065 €/kWh.

#2 Pitchford
Si el abaratamiento de las baterías permite almacenar electricidad solar para toda la noche, ello permitirá instalar más fotovoltaica sin vertidos y reducir el apoyo medio anual requerido a los ciclos combinados, minimizando el consumo de gas natural del sistema eléctrico o de combustibles verdes futuros.
jonolulu #1 jonolulu
Vamos, que es factible
#4 kreator
#1 es un precio irrisorio

Se debería traducir en precios por debajo de los 10 cents en la tarifa pvpc sin ningún problema.
masde120 #6 masde120
#1 Exactamente es factible y de hace tiempo. Incluso con los costes de batería de hace 4 años mucho mayores que los actuales y con el coste ridículo de energía de entonces, antes de la guerra de ucrania que desajustó todo me salían los números porque se los planteé a algunos inversores. Salía con un retorno del 10-12% pero el riesgo era muy alto por la regulación (que no existía para almacenamiento, o eras generador o no lo eras) y por cualquier cambio en la curva media de consumo diaria,…   » ver todo el comentario
reivaj01 #3 reivaj01
¡Qué egoístas!
¿Es que nadie va a pensar en los accionistas y directivos de las grandes eléctricas?
Habrá que legislar para prohibir que cualquiera pueda almacenar energía. Faltaría más.
ieicaonvas #5 ieicaonvas
#3 El futuro tal cual.
