La transformación más profunda, y silenciosa, de la Argentina: en 2040 habrá más población pasiva que activa

“Estamos frente a un cambio en la estructura poblacional muy importante, con familias más chicas; con menos nietos, pero más abuelos; con una prolongación de la expectativa de vida que genera más requerimientos de salud por más tiempo, y una compresión de la cantidad de muertes en pocos años porque la gente vive más. La Argentina no va a crecer mucho más en cantidad de habitantes, llegará a los 50 millones y después va a retroceder. Pero sí está cambiando fuerte en su composición demográfica porque es cada vez estructuralmente más vieja”.

| etiquetas: argentina , demografia , población pasiva , 2040
6 comentarios
Findeton #1 Findeton *
En unos años veremos a jóvenes españoles emigrando a Argentina y mejorando su pirámide de población. E igualmente será mucho más sostenible con pensiones de capitalización.
Ortzi_ #2 Ortzi_
#1 Claro, como España no tiene exactamente el mismo problema demográfico....
Findeton #3 Findeton
#2 No he dicho que vaya a ayudar a España.
Huaso #4 Huaso
#1 tú el primero. Enga, tira.
calde #5 calde
#1 Ostia, claro! Le va tan bien a argentina, que ya se nota hasta en esperanza de vida! Me voy a operar a argentina! :shit:

O será que la emigración está envejeciendo la población a país agigantados...?

De los creadores de "el trabajo informal es el nuevo sueño americano", ahora viene el "Argentina el sueño de los españoles que huyen de la dictadura comunista de Sánchez!"

:palm:
Huaso #6 Huaso
#5 pero no conoces al amigo @Findeton?
Jefe de campaña de las políticas ultraliberales del peluca en el viejo continente. Hijo putativo de Lacalle i Rallo. Fiel defensor de la Escuela Austriaca. Y evangelizador del poder del capital libre y la mercantilización del Sr humano.
