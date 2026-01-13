El trámite parlamentario bloquea la política de vivienda: casi la mitad de las medidas anunciadas hace un año siguen en el aire

La minoría en el Congreso de los Diputados complica el camino a una parte de la política de vivienda del Gobierno. Ha pasado justo un año desde que el 13 de enero de 2025, el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, presentase una batería de doce medidas "contundentes y sin precedentes" en materia de vivienda. Aunque algunas como el impulso a la vivienda industrializada, el Plan Estatal de Vivienda o el sistema de avales para propietarios han salido adelante, cuatro de las doce medidas anunciadas hace un año siguen a la espera de ser validadas