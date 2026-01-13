edición general
4 meneos
4 clics
El trámite parlamentario bloquea la política de vivienda: casi la mitad de las medidas anunciadas hace un año siguen en el aire

El trámite parlamentario bloquea la política de vivienda: casi la mitad de las medidas anunciadas hace un año siguen en el aire

La minoría en el Congreso de los Diputados complica el camino a una parte de la política de vivienda del Gobierno. Ha pasado justo un año desde que el 13 de enero de 2025, el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, presentase una batería de doce medidas "contundentes y sin precedentes" en materia de vivienda. Aunque algunas como el impulso a la vivienda industrializada, el Plan Estatal de Vivienda o el sistema de avales para propietarios han salido adelante, cuatro de las doce medidas anunciadas hace un año siguen a la espera de ser validadas

| etiquetas: medidas , vivienda , bloqueo , parlamento
4 0 0 K 36 politica
6 comentarios
4 0 0 K 36 politica
Barney_77 #1 Barney_77
Y las que hicieron ayer quedarán en el mismo sitio...
1 K 30
Feindesland #2 Feindesland
Es lo que tiene agarrarse al sillón como un lapa. Que dices que gobiernas, pero no.
1 K 28
manzitor #3 manzitor
#2 Sin quitarte demasiada razón, si vamos al problema de la vivienda, hay que mirar más allá de este gobierno. Hay que mirar quien tiene competencias, quien las ejerce, quien libera suelo. La capacidad legislativa del estado para esto es muy reducida, por tanto, culpas, las que merezca cada cual.
2 K 51
Feindesland #4 Feindesland
#3 Totalmente de acuerdo. Pero el famosos escudo social, que impide echar a los impagadores, es del estado central, y destruye muchísima oferta.
0 K 20
manzitor #5 manzitor *
#4 Si, pero. La subida de un 40 % de la vivienda desde 2020 (pongamos que hablo de Madrid), implica necesariamente un incremento de los impagos, no porque sean unos miserables malnacidos, es que directamente no pueden pagar por el sitio en el que viven, simplemente porque el casero fija los precios por mercado, sin más. Vivienda = negocio. Esa visión choca con la Vivienda = derecho o simplemente un techo. Si es un negocio, ya sabemos que las insolvencias te las comes con patatas, como en cualquier otro, ¿no?. A las familias vulnerables, no se las puede echar, pero es el estado quien paga al casero, no olvidemos. Si los precios del alquiler hubieran subido confirme al IPC, entonces igual no habría tanto impago.
0 K 11
Feindesland #6 Feindesland
#5 Rl derecho a la vivienda no es el derecho al código poistao. Yo también ganaría más en Madrid, pero vivoen >Le´ñoin, o en un puebpoo muchos periodos del año, porqu eno me puedo permitir otra cosa. Menos lobos.

Y no te quito la rzón, pero cuando hay un impago hay un cese de servicio.
0 K 20

menéame