Tráfico desmiente a Marlaska: Ya multan por no llevar baliza V16

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha rectificado públicamente las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y confirmó a Europa Press este miércoles que las multas por no llevar la baliza V16 obligatoria ya están en vigor. La aclaración contradice la promesa del ministro de un período "flexible" para los conductores, dejando sin efecto cualquier margen de gracia.