Tráfico desmiente a Marlaska: Ya multan por no llevar baliza V16

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha rectificado públicamente las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y confirmó a Europa Press este miércoles que las multas por no llevar la baliza V16 obligatoria ya están en vigor. La aclaración contradice la promesa del ministro de un período "flexible" para los conductores, dejando sin efecto cualquier margen de gracia.

#4 chocoleches
"La rectificación genera estrés entre muchos conductores que aún no disponen de la baliza V16 debido a la escasez de stock en el mercado"

Esta frase es directamente falsa,
cosmonauta #7 cosmonauta
#4 Hay que crear sensación de urgencia para seguir vendiendo.

Llevan diciendo que no hay stock desde hace semanas. La realidad es que se acumulan en las cajas de los supermercados al lado de los chicles.
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
#7 Y ya le han subido cinco euros.
#11 Pixmac
Otro bulo. Ya dijeron que iban a dar un periodo de gracia pero si tienes una avería y no la señalizas con la baliza te van a multar. Lo que no harán es realizar controles sobre si se tiene o no pero en caso de no usarla cuando se debe hacer te van a multar.

Hay balizas de sobra. Esta mañana estuve en un Alcampo y tenía algunas chinas a 29,90€ y en Carrefour también las hay, además de la Ledone española a 29,99€. En otras tiendas también las tienen. Lo que puede pasar es que a una tienda de recambios determinada le falten unidades pero si te mueves unos metros más las encontrarás en otra tienda.
#12 Donald *
#10 si me dejas a mi te las bajo a 100. Prohibido tener coche y a las excepciones prohibido circular a más de 30 kmh en autovia.
Kantinero #3 Kantinero
La web esta firma casi todos sus artículos como IA, aunque no lo hace con esta noticia, no la voy a negativizar pero no me convence nada
Lamantua #9 Lamantua
Todavía ese tipo es ministro..? :-/
oceanon3d #5 oceanon3d
A ver; es un bulo.
Supercinexin #1 Supercinexin
Por favor, Pedro, hazte un gran favor a ti y a todos los españoles, quita al inútil de Marlaska y pon de Ministra del Interior a Leire Díez.
lonnegan #6 lonnegan
#1 Mejor seria echar a Pere Navarro, menudo cáncer
#10 z1018
#6 el que bajó los muertos en carretera al año de 4000 a 1000, hay que echarlo ... España en todo su esplendor.

¿A quién ponemos, al responsable de las residencias de la Comunidad de Madrid en 2020?
#2 Astur_
suena a bulo, yo lo vi decir lo contrario en videos...
