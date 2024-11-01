Tráfico desmiente a Marlaska: Ya multan por no llevar baliza V16

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha rectificado públicamente las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y confirmó a Europa Press este miércoles que las multas por no llevar la baliza V16 obligatoria ya están en vigor. La aclaración contradice la promesa del ministro de un período "flexible" para los conductores, dejando sin efecto cualquier margen de gracia.
Llevan diciendo que no hay stock desde hace semanas. La realidad es que se acumulan en las cajas de los supermercados al lado de los chicles.
Hay balizas de sobra. Esta mañana estuve en un Alcampo y tenía algunas chinas a 29,90€ y en Carrefour también las hay, además de la Ledone española a 29,99€. En otras tiendas también las tienen. Lo que puede pasar es que a una tienda de recambios determinada le falten unidades pero si te mueves unos metros más las encontrarás en otra tienda.
