Los tractores tomarán las calles de toda España en protesta por los recortes de la PAC y Mercosur
Las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han promovido concentraciones y manifestaciones del 26 al 30 de enero, la mayoría el día 29, en todo el país
etiquetas
mercosur
protestas
asaja
coag
upa
actualidad
7 comentarios
#2
efectogamonal
*
Traducción
Los Cayetanos tomarán las calles por los recortes de la PAC, porque no les da para pillarse un Tesla.
Los agricultores con dedicación exclusiva, no se pueden permitir el lujo de perder el tiempo en huelgas y suelen inviertir lass ayudas de la PAC en su negocio para generar ganancias, que es de lo que verdaderamente se trata.
De nada
3
K
57
#5
Antipalancas21
#2
Es que ahora es tiempo de vacaciones para ellos, en el campo no pueden hacer casi nada
1
K
31
#7
oliver7
#2
pero la huelga no era el camino?
Creo que hablas un poco desde el desconocimiento. Conozco a unos cuantos agricultores aquí en Lugo y no, no son cayetanos.
0
K
10
#6
Guanarteme
Pero que no se les ocurra protestar contra Mercarroña, como la vez aquella, que ya entonces a los medios les deja de hacer gracia la protesta y hasta les mandan a la policía a dar palos como si fueran rojazos pidiendo acceso a vivienda o a una sanidad de calidad.
1
K
25
#3
Horkid
*
Relacionado:
www.meneame.net/m/actualidad/union-europea-avanza-autodestruccion-firm
La Unión Europea avanza en su autodestrucción al firmar el acuerdo con Mercosur
0
K
18
#4
Horkid
Hay derechas y derechas: la formación de izquierdas Francia Insumisa (LFI) y el partido de Marine Le Pen, han denunciado la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Meloni también está en contra del acuerdo Mercosur.
Le Pen, Meloni, defienden los intereses de sus países y sus paisanos, muy diferente a las derechas españolas, que gobiernan para hacerse con el botin, cueste lo que cueste a los ciudadanos, incluso vidas.
0
K
18
#1
cocococo
Supongo que todos llevarán la baliza V16 obligatoria en la guantera.
1
K
17
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
