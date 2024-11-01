edición general
4 meneos
24 clics
«Trabajar con plantas maestras es algo muy serio. Puedes hacer mucho bien o puedes destruir a una persona»

«Trabajar con plantas maestras es algo muy serio. Puedes hacer mucho bien o puedes destruir a una persona»  

Josep Villa es una de las figuras más veteranas en el trabajo con plantas maestras amazónicas en España. Ingeniero textil de formación, su vida dio un giro radical tras una profunda crisis personal a finales de los años 80. En esta entrevista, Josep desglosa su relación con la medicina amazónica, el papel del tabaco, la responsabilidad de quienes facilitan plantas maestras y el momento crítico que vive hoy la salud mental en Occidente.

| etiquetas: planta maestras , josep vila , ayahuasca , entrevista , tabaco , terapeuta
3 1 0 K 35 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
eldragon_jp #1 eldragon_jp
Por fin una noticia interesante entre tanta tonteria de Trump y Maduro, pero se ve que al zurdaje del meneame no le va, igual te voto chaval
1 K 11
devilinside #2 devilinside
#1 Vaya, el respetuoso que sabe lo que piensa el "zurdaje". Gracias por todo
0 K 12

menéame