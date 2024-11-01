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Por qué Trabajar Más te hace Más POBRE

Por qué Trabajar Más te hace Más POBRE

Aquellos países en los que se trabajan menos horas suelen tener rentas per cápitas mayores. El mito de que los países son más ricos porque la gente trabaja más, lo cierto es que queda absolutamente desmontado. Pero hay un segundo principio que quiero aquí eliminar, que quiero refutar y es aquel que nos dice que al éxito se va con el trabajo duro. que es el trabajo duro el que causa el que alguien triunfe. Para ello nos dan ejemplos como Elon Musk, como Steve Jobs, etcétera, y nos explican aquello de han llegado ahí porque han trabajado mucho

| etiquetas: trabajar , pobre
5 2 0 K 72 cultura
6 comentarios
5 2 0 K 72 cultura
Sinfonico #2 Sinfonico
El más rico es que tiene más tiempo para disfrutar la vida, el resto son esclavos con dinero
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tetepepe #1 tetepepe
En mi pueblo tenemos un refrán más antíguo y cierto.
"De treballar ningú es fa ric".
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#3 Albarkas
#1 En mi pueblo dicen "El burro que más trabaja es el que peor albarda lleva"
Y es verdad. No veréis a éstos cantamañanas trabajando duro de verdad nunca.
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pepel #5 pepel
Titular que invita a No Trabajar.
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#6 woke *
#5 La clave no está en trabajar más, sino en trabajar mejor. Supongo que es algo parecido a ser funcionario en España.
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silvano.jorge #4 silvano.jorge
Los países ricos se forman con el reparto de la riqueza, su concentración aumenta la pobreza.
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menéame