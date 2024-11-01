Por qué Trabajar Más te hace Más POBRE

Aquellos países en los que se trabajan menos horas suelen tener rentas per cápitas mayores. El mito de que los países son más ricos porque la gente trabaja más, lo cierto es que queda absolutamente desmontado. Pero hay un segundo principio que quiero aquí eliminar, que quiero refutar y es aquel que nos dice que al éxito se va con el trabajo duro. que es el trabajo duro el que causa el que alguien triunfe. Para ello nos dan ejemplos como Elon Musk, como Steve Jobs, etcétera, y nos explican aquello de han llegado ahí porque han trabajado mucho