Los trabajadores de restaurantes dicen que el término "86", en el centro de la acusación contra James Comey es una ‘expresión cotidiana' [ENG]

Los fiscales federales afirman que el uso del término “86” por parte del exdirector del FBI, James Comey, en Instagram fue una amenaza “de causar daño” al presidente Donald Trump — pero trabajadores del sector de la restauración dicen que el término es una “expresión cotidiana” para ellos. “Probablemente es la palabra más usada en hostelería”, dijo Mike Reyes, de 45 años, que ha trabajado durante años en el sector y actualmente es consultor de excelencia operativa en FLIK Hospitality Group.