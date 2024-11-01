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Los trabajadores de restaurantes dicen que el término "86", en el centro de la acusación contra James Comey es una ‘expresión cotidiana' [ENG]

Los trabajadores de restaurantes dicen que el término "86", en el centro de la acusación contra James Comey es una ‘expresión cotidiana' [ENG]

Los fiscales federales afirman que el uso del término “86” por parte del exdirector del FBI, James Comey, en Instagram fue una amenaza “de causar daño” al presidente Donald Trump — pero trabajadores del sector de la restauración dicen que el término es una “expresión cotidiana” para ellos. “Probablemente es la palabra más usada en hostelería”, dijo Mike Reyes, de 45 años, que ha trabajado durante años en el sector y actualmente es consultor de excelencia operativa en FLIK Hospitality Group.

| etiquetas: 86 , 47 , trump , james , comey , mafia
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2 comentarios
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themarquesito #2 themarquesito
Efectivamente, "86" es una forma de decir desechar o expulsar en jerga del gremio de la restauración en EE.UU. Pretender que el post de Comey era una incitación a la violencia no es sino la habitual mala fe del Departamento de Justicia
2 K 60
#1 Grahml *
Trump lo considera más un término mafioso:

“‘86’ es un término de la mafia que significa ‘matarlo’. ¡Dicen ‘86 him’! ‘86 47’ significa ‘matar al presidente Trump’. James Comey, que es un policía corrupto, uno de los peores, ¡lo sabe perfectamente! OCHO MILLAS FUERA, SEIS PIES BAJO TIERRA”

Tiene sentido que Trump esté más familiarizado con términos criminales que hosteleros.

Aquí foto origen de la disputa, que le sirve a Trump para utilizar la presidencia como instrumento de ataque y para ajusticiar a sus contrincantes políticos.  media
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menéame