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Los trabajadores pagaron una media de 820 euros de más en el IRPF por no ajustar el impuesto a la inflación

Un asalariado medio pierde el 22% del aumento de su sueldo entre 2022 y 2025 por la negativa de Hacienda a adaptar el impuesto a los precios, según cálculos del REAF

| etiquetas: inflación , 820 , irpf
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10 comentarios
4 1 4 K -7 actualidad
Asimismov #4 Asimismov *
#3 ¡Andá, si no es muro de pago!
Debe ser un reportaje ya pagado.
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Pontecorvo #5 Pontecorvo
#3 No puedo acceder al contenido.
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Pontecorvo #9 Pontecorvo *
#6 ¿Del mismo enlace y no me dio el envio por duplicado? Si ni se preocupan de arreglar eso, yo no me voy a preocupar en dar esta noticia de baja.
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MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#9 Creo que a veces falla, pero creo que una de las dos proviene de Twitter o algo así, por eso una añade al final "?ssm=TW_CM". Esas nunca las ha identificado como duplicadas porque el enlace no es estrictamente igual, aunque lleven al mismo artículo.
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#8 meneanet *
Alemania ajusta sus tramos del impuesto sobre la renta (IRPF, conocido como Einkommensteuer) con la inflación generalmente cada dos años.

Francia adapta el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) a la inflación de manera anual.

Portugal adapta los tramos del IRPF (conocido allí como IRS - Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares) a la inflación de forma anual.

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España
En España no existe un mecanismo automático para adaptar (deflactar) el IRPF a la inflación.…   » ver todo el comentario
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#1 vGeeSiz
números fachas, sin duda
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#2 mancebador
¿Qué? ¡pero si decían que esto era mentira!.
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Pontecorvo #7 Pontecorvo
"Entre 2022 y 2025, la inflación en España ha escalado de manera vertiginosa hasta alcanzar un alza acumulada de más del 15%. En el ámbito tributario, este incremento ha dado paso a un fenómeno conocido como progresividad en frío, que surge cuando el esquema del impuesto sobre la renta (IRPF) no se adapta al aumento de los precios. Las consecuencias de estas decisiones llegan en forma de un encarecimiento de la cuota fiscal, que en el caso de un asalariado medio de España alcanza los

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